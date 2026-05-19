Cam thường lộ rõ nhan sắc Doãn Hải My khi cùng Văn Hậu, Đình Bắc đi ăn mừng CAHN vô địch V.League

Ngay sau khi chính thức lên ngôi vương V.League 2025/26 sớm trước 3 vòng đấu, dàn sao của đương kim vô địch Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã có buổi tiệc mừng chiến tích đầy ấm cúng bên người thân và bạn bè, CĐV. Khoảnh khắc toàn đội cùng nâng ly chung vui nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Văn Hậu, Hải My, Đình Bắc cùng đi ăn với người quen (Ảnh: Phạm Tiến Dũng)

Bữa tiệc có sự góp mặt của cặp đôi trai tài gái sắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Dù trải qua một mùa giải đầy thử thách khi phải dành phần lớn thời gian để điều trị và phục hồi chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn luôn đồng hành, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội. Nụ cười rạng rỡ của vợ chồng Văn Hậu cho thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn sau một hành trình dài kiên trì cùng CLB. Doãn Hải My vẫn sát cánh bên chồng. Qua khoảnh khắc được người trong bàn ăn quay lại, nàng WAG sinh năm 2001 qua camera thường vẫn xinh đẹp, rạng rỡ ăn mừng.

Ngồi ngay kế bên là tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ sinh năm 2004 chính là một trong những cái tên chơi bùng nổ nhất ở giai đoạn nước rút của mùa giải năm nay. Chuỗi phong độ hủy diệt với 10 bàn thắng liên tiếp trong 6 vòng đấu của Đình Bắc đã trực tiếp đưa đội bóng ngành Công an băng băng về đích, anh thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mano Polking.

Chiến thắng 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa tại vòng 23 không chỉ giúp CAHN nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm để chạm tay vào cúp vô địch sớm, mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh tuyệt đối của đội bóng. Ở vòng đấu thủ tục kế tiếp, CLB CAHN sẽ đối đầu với Hà Tĩnh ngày 24/5.