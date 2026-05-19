Cận cảnh hình ảnh mới nhất của sân Mỹ Đình

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang trong quá trình cải tạo mang lại một diện mạo hoàn toàn mới. Về hạ tầng kỹ thuật, sân vận động Mỹ Đình đã hoàn tất việc đại tu và nâng cấp toàn bộ mặt sân thi đấu. Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn đọng cũ, toàn bộ mặt sân đã trải qua giai đoạn ủi phẳng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến trung tuần tháng 5/2026, mặt sân Mỹ Đình đã được phủ xanh hoàn toàn bằng giống cỏ Zeon Zoysia.

Đây là loại cỏ cao cấp, đạt tiêu chuẩn khắt khe đang được sử dụng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu nhờ ưu điểm mật độ dày, độ đàn hồi cao, giúp giảm thiểu chấn thương cho cầu thủ và tối ưu hóa đường lăn của bóng.

Hình ảnh mới nhất từ sân Mỹ Đình (Video: CF)

Sân Mỹ Đình với diện mạo mới (Ảnh: CF)

Hình ảnh sân Mỹ Đình trước đó (Ảnh: HĐ)

Trong thời gian bảo dưỡng và chờ thảm cỏ mới bén rễ ổn định, các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam được linh hoạt dời sang các sân vận động địa phương. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đội tuyển quốc gia đã chọn sân vận động Thiên Trường (Nam Định) làm sân nhà để thi đấu các loạt trận thuộc Vòng loại Asian Cup 2027 tháng 3.

Song song với việc nâng cấp mặt cỏ, một bước ngoặt lớn về công tác quản lý của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cũng vừa được hé lộ. Theo thông tin từ Truyền hình Quốc phòng, chiều 18/5, Trung tướng Lê Văn Hướng- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng.