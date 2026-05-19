Vì sao David Beckham đã trở thành tỷ phú... nhưng lại vô hình trong mắt con trai đầu lòng?

David Beckham vừa được vinh danh là vận động viên thể thao tỷ phú đầu tiên của Anh, với tài sản khổng lồ lên tới 1,185 tỷ bảng Anh. Thật đáng khen cho một người xuất thân từ tầng lớp lao động ở Leytonstone, Đông London, trở thành huyền thoại bóng đá rồi không ngừng quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu nào chịu chi tiền.

Tuy nhiên, thật buồn khi biết rằng đúng lúc “Goldenballs” (biệt danh của David) nên lui về hưởng thụ thành công thì anh lại định lợi dụng sân khấu World Cup để lên tiếng về mâu thuẫn giữa bản thân, Victoria và cậu con trai cả đã xa cách - Brooklyn.

Những cuộc xung đột gia đình đau lòng như vậy lẽ ra nên giữ trong nhà mới phải? Nhưng không phải với cặp đôi mê công khai này. Đầu tiên, Victoria đã trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, danh nghĩa là quảng bá thương hiệu thời trang, nhưng thực chất lại tuôn ra những lời: “Chúng tôi yêu con cái rất nhiều... Tất cả những gì chúng tôi từng cố gắng làm là bảo vệ và yêu thương chúng".

Vợ chồng David Beckham - Victoria ra ngoài là những tỷ phú thành công nhưng lại không có được tấm lòng của con trai của Brooklyn (Ảnh: Vogue)

Bây giờ, lại có thông tin cho rằng người cha đau khổ David lại định đẩy mạnh câu chuyện bi lụy để lấy lòng thương này bằng cách đưa ra “những tuyên bố được soạn thảo cẩn thận” về cuộc chiến đang diễn ra giữa gia đình Beckham và Brooklyn cùng vợ - nữ thừa kế tỷ phú Nicola Peltz. Dự kiến những chia sẻ của David Beckham sẽ được công khai đúng vào sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh tháng 6 tới.

David và Victoria Beckham đang biến cuộc cãi vã gia đình thành một bộ phim truyền hình dài tập. Và cậu con trai Brooklyn chắc hẳn sẽ không vui khi chuyện xấu trong gia đình lại bị phơi ra một lần nữa.

David kiêu ngạo vốn luôn là một ngôi sao đòi hỏi sự chú ý, nhưng mức độ cơ hội này thì khác hẳn. Đó là lý do, truyền thông Anh cho rằng David, Victoria có thể là tỷ phú, nhưng lại vô giá trị trong mắt đứa con đầu lòng.