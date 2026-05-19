"Bóng hồng" ngồi cạnh bầu Thụy trên khán đài gây sốt: Là chủ tịch trẻ nhất V.League, học vấn không phải dạng vừa

Kể từ đầu mùa giải V.League 2025/26, người hâm mộ bóng đá đều xôn xao khoảnh khắc một cô gái trẻ xinh xắn, thần thái tự tin ngồi cạnh doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) trên khán đài. Danh tính của "ái nữ" nhà vị đại gia này lập tức trở thành tâm điểm tìm kiếm của cộng đồng mạng.

Cô gái đang gây bão chính là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (Luna Nguyễn, sinh năm 2001) – con gái lớn của Bầu Thụy. Sự xuất hiện không đơn thuần là một buổi đi xem bóng đá giải trí của hai cha con, mà thực chất là màn lộ diện của Mỹ Anh trong vai trò đặc biệt - Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình. Ở tuổi 24, cô chính thức ghi danh vào lịch sử bóng đá nước Việt Nam với tư cách là nữ Chủ tịch trẻ tuổi nhất nắm quyền tại một đội bóng chuyên nghiệp tham dự V.League.

Mỹ Anh xuất hiện cùng bầu Thụy đi xem V.League (Ảnh: FPT Play)

Chủ tịch CLB bóng đá Ninh Bình trẻ nhất trong các chủ tịch đội bóng ở V.League (Ảnh: Giấc mơ bóng đá)

Dù là tiểu thư nhà trâm anh thiết phiệt, Mỹ Anh lại có lối sống khá kín tiếng. Tuy nhiên, hành trình học vấn của cô luôn là niềm tự hào lớn của gia đình. Năm 2013, cô sang Mỹ du học từ sớm và nhanh chóng thích nghi với môi trường quốc tế. Đáng chú ý, vào năm 2016, Mỹ Anh từng vinh dự cùng "thần đồng" Đỗ Nhật Nam nhận bằng khen từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhờ thành tích học tập xuất sắc tại Forest Ridge School of the Sacred Heart (Washington) – ngôi trường danh tiếng mà con gái tỷ phú Bill Gates từng theo học.

Cách đây vài năm, bầu Thuỵ (doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ) từng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái gái kèm hình ảnh tấm bằng khen năm 2016 với niềm tự hào. Giải thưởng "Honors Award for Diligence" mà Mỹ Anh nhận được vinh danh những học sinh luôn nỗ lực bền bỉ, tích cực đóng góp trong học tập và có khả năng tự lập cao.

Cô nàng sở hữu học vấn đáng nể (Ảnh: FBNV)

Mỹ Anh ra mắt đầu mùa giải V.League 2025/26 (Ảnh: Ninh Bình FC)

Sự xuất hiện của Mỹ Anh trên chiếc ghế Chủ tịch CLB Ninh Bình đã mang đến một làn gió mới đầy tham vọng cho bóng đá cố đô tại mùa giải 2025/26. Ngay sau khi giành vé thăng hạng, đội bóng của nữ chủ tịch Gen Z đã đầu tư cực lớn về mặt nhân sự. Sự đầu tư bài bản này đã lập tức mang lại quả ngọt. Tính đến vòng 23 của mùa giải 2025/26, CLB Ninh Bình đang bay cao trên bảng xếp hạng khi vững vàng ở vị trí thứ 3 với 44 điểm (thắng 13, hòa 5, thua 5).

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ người cha giàu kinh nghiệm và tiềm lực tài chính dồi dào, Chủ tịch trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ Anh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa CLB Ninh Bình lọt vào Top 3 V.League ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.