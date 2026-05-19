"Búp bê sống" tái xuất sàn catwalk sau thời gian ở ẩn chăm chồng thủ môn, nhan sắc vẫn đỉnh chóp, đứng đầu dàn WAGs Việt

Sau một thời gian dài lui về hậu trường tập trung chăm sóc cho tổ ấm nhỏ bên chồng và con trai, mới đây, nàng WAG Dianka Zakhidova - bà xã ngoại quốc của thủ môn Bùi Tiến Dũng - đã có màn tái xuất sàn catwalk gây chú ý. Xuất hiện trong thiết kế lộng lẫy, chân dài sinh năm 2000 lập tức chiếm trọn spotlight với thần thái kiêu sa cùng sắc vóc chuẩn chỉnh, chứng minh đẳng cấp khó ai bì kịp trong dàn WAGs Việt.

Trở lại với ánh đèn sân khấu sau thời gian vắng bóng, Dianka Zakhidova nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong loạt ảnh mới nhất, nàng mẫu Ukraine khoác lên mình bộ trang phục mang sắc xanh pastel dịu mát nhưng không kém phần lộng lẫy. Thiết kế áo crop-top cổ chữ V được đính kết tinh xảo kết hợp cùng chân váy xếp tầng bồng bềnh giúp cô khoe khéo vòng eo con kiến săn chắc cùng bờ vai trần quyến rũ, thân hình mảnh mai, quyến rũ.

Bà xã Bùi Tiến Dũng tái xuất sàn catwalk gây sốt (Ảnh: FBNV)

Visual cực phẩm của Dianka

Dianka nổi bật khi catwalk cùng các đồng nghiệp

Sắc vóc của bà xã Bùi Tiến Dũng

Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng "gái một con trông mòn con mắt", Dianka còn khiến người xem không thể rời mắt trước khả năng làm chủ ống kính chuẩn mẫu Tây. Từ góc nhìn chính diện kiêu kỳ, những cú xoay người khoe lưng trần quyến rũ, cho đến những bước đi uyển chuyển khi tà váy tung bay, mỗi khoảnh khắc của cô đều toát lên năng lượng của một người mẫu chuyên nghiệp. Thần thái tự tin, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào chính là vũ khí giúp bà xã Bùi Tiến Dũng chiếm trọn spotlight.

Sự tỏa sáng của Dianka càng được khẳng định rõ nét khi cô bước ra sân khấu lớn trong tiếng reo hò và những làn pháo giấy lung linh. Sánh bước bên cạnh đồng nghiệp, mỹ nhân gốc Ukraine hoàn toàn nổi bật nhờ chiều cao lý tưởng và nhan sắc xinh đẹp. Ngay cả trong những khoảnh khắc chụp vội dưới ánh đèn sân khấu chuyển động liên tục, nhan sắc của Dianka vẫn không hề bị dìm hàng mà trái lại, càng thêm cuốn hút.

Màn trình diễn này là lời khẳng định cho phong độ chưa từng giảm sút của cô nàng sau thời gian lui về hậu phương chăm sóc gia đình. Dù đã là mẹ một con, Dianka vẫn giữ được sắc vóc vạn người mê cùng lửa nghề cháy bỏng. Chẳng thế mà dưới các bài đăng, người hâm mộ liên tục dành tặng cô những danh xưng mỹ miều và đồng lòng gật gù: Danh hiệu "nàng WAG đẹp nhất làng bóng đá Việt" trao cho vợ Bùi Tiến Dũng quả thực không sai.