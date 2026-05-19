Phỏng vấn HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam đã mang tinh thần kiên cường, không bỏ cuộc ra châu Á

HLV Cristiano Roland đã những chia sẻ sau hành trình lịch sử cùng đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026. Nhà cầm quân người Brazil không giấu được sự hạnh phúc khi hoàn thành mục tiêu lớn, đồng thời hé lộ những trăn trở, triết lý bóng đá và kế hoạch chuẩn bị cho đấu trường FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, HLV Cristiano Roland dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò – yếu tố mà ông coi là bản sắc nổi bật của con người Việt Nam. Chiến lược gia người Brazil khẳng định: “Tinh thần chiến đấu kiên cường, không bỏ cuộc và luôn sẵn sàng tạo bất ngờ vốn là phẩm chất mang bản sắc của người Việt Nam. Các cầu thủ đã mang được tinh thần đó ra sân cỏ và chứng minh qua từng trận đấu”.

HLV Roland tự hào về tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Theo ông, thành công tại giải châu Á lần này là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị dài hơi từ trước vòng loại. Dù thừa nhận đội bóng vẫn còn những khía cạnh cần cải thiện, đặc biệt là năng lực cá nhân của từng cầu thủ, nhưng vị thuyền trưởng U17 Việt Nam bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi mục tiêu quan trọng nhất đã được hoàn thành.

Phân tích sâu hơn về màn trình diễn tại vòng bảng, HLV Cristiano Roland cho biết cả ba trận đấu đều mang lại những bài học quý giá. Nếu như trận đầu tiên toàn đội đạt mục tiêu giành chiến thắng, thì thất bại ở trận thứ hai khi để đối thủ lội ngược dòng là một bài học đắt giá. Tuy nhiên, chính trận thua đó đã tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng xuất sắc ở trận thứ ba trước U17 UAE để giành vé đi tiếp. Ông tự hào chia sẻ: “Các học trò của tôi đã chứng minh họ sở hữu năng lực tuyệt vời, tinh thần cầu tiến và khát khao phát triển mạnh mẽ. Màn trình diễn trong trận đấu đó là minh chứng rõ nét nhất”.

HLV Roland tự hào về tinh thần của U17 Việt Nam (Ảnh: Minh Đỗ/VFF)

Lý giải về thất bại trước U17 Australia tại vòng tứ kết – đối thủ mà U17 Việt Nam từng đánh bại ở giải Đông Nam Á, ông Roland cho rằng mật độ thi đấu dày đặc và bài toán thể lực là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn đội. Khác với một Australia có lợi thế đá ít trận hơn và được bổ sung nhiều nhân sự mới, U17 Việt Nam đã phải vắt kiệt sức qua 5 trận đấu ở giải Đông Nam Á và tiếp tục trải qua 3 trận vòng bảng căng thẳng tại giải châu Á. Dù vậy, ông khẳng định các học trò đã nỗ lực hết sức và thể hiện những gì tốt nhất mình có.

Cựu cầu thủ Hà Nội FC nhấn mạnh yếu tố tâm lý, sự dũng cảm và khát khao thể hiện mình là quan trọng nhất trong việc đào tạo trẻ, bên cạnh thể lực và tư duy chiến thuật. Đáng chú ý, ông luôn nỗ lực xây dựng một lối chơi có sự giao thoa đặc biệt: “Tôi luôn muốn các cầu thủ trẻ được chơi bóng tự do và phát huy tính sáng tạo nghệ sĩ của Brazil, nhưng đồng thời phải đi kèm trách nhiệm kỷ luật chiến thuật của châu Âu. Cuối cùng là kết hợp với tinh thần chiến đấu của người Việt Nam. Sự giao thoa này đã mang lại quả ngọt và chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy công thức đó”.

Hướng tới sân chơi World Cup U17 diễn ra tại Qatar, HLV Cristiano Roland thẳng thắn nhìn nhận đây là một cấp độ cao hơn rất nhiều và khối lượng công việc phía trước là vô cùng lớn. Ông kỳ vọng sẽ nhận được thêm những sự hỗ trợ tích cực để các cầu thủ tiếp tục tiến bộ và bước vào giải đấu thế giới với sự tự tin cao nhất.

“Tôi vô cùng cảm động và biết ơn trước sự chào đón nồng nhiệt, ấm áp của người hâm mộ Việt Nam dành cho đội tuyển. Tình cảm của khán giả chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cống hiến cho bóng đá nơi đây”, HLV Roland hạnh phúc về tình cảm nhận được tại Việt Nam.