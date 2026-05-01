Không còn nỗi lo "chân cột đình", đây là 3 bài tập đơn giản giúp phái đẹp sở hữu đôi chân thon gọn

Một đôi chân thon, săn chắc luôn là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, do tính chất công việc văn phòng phải ngồi nhiều, vùng đùi và bắp chân rất dễ bị tích mỡ và trở nên kém thon gọn. Để giải quyết nỗi lo này, bạn không nhất thiết phải đến phòng gym hay sử dụng các loại máy móc đắt tiền. Chỉ với 3 bài tập đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tự tập luyện tại nhà.

1. Plie Squat

Khác với bài tập squat thông thường dễ làm bắp đùi bị to ngang, Plie Squat (hay còn gọi là Squat kiểu Sumo) là "vũ khí bí mật" tác động trực tiếp vào vùng đùi trong và giúp nâng mông tự nhiên. Để thực hiện, bạn đứng thẳng, mở rộng hai chân hơn vai và xoay mũi bàn chân ra phía ngoài một góc 45 độ. Từ từ hạ hông xuống sâu nhất có thể sao cho đùi song song với mặt sàn, đồng thời giữ lưng thật thẳng. Cuối cùng, ấn mạnh gót chân để đẩy người trở về tư thế ban đầu. Duy trì tập luyện từ 15 đến 20 lần cho mỗi hiệp sẽ giúp vùng đùi trong trở nên săn chắc rõ rệt.

2. Side Lunges

Nếu muốn sở hữu phần đùi ngoài thon thả và tăng độ linh hoạt cho hông, Side Lunges (chùng chân một bên) là bài tập bạn không nên bỏ qua.

Bắt đầu bằng tư thế đứng thẳng, hai chân khép bằng vai. Bạn bước một bước rộng sang bên phải, từ từ khụy gối phải và đẩy hông ra sau như đang ngồi ghế, trong khi đó chân trái vẫn giữ thẳng tuyệt đối. Nhấn mạnh chân phải để rút người về vị trí cũ rồi đổi bên. Thực hiện đều đặn 12 lần cho mỗi bên chân sẽ giúp kéo căng các nhóm cơ, giảm tình trạng chảy xệ.

3. Lying Scissors Kick

Đây là bài tập nằm mô phỏng chuyển động của chiếc kéo, không chỉ giúp chân thon nhỏ mà còn hỗ trợ đánh bay mỡ bụng dưới hiệu quả mà không gây áp lực lên khớp gối. Bạn nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt dọc theo thân người hoặc lót dưới mông để bảo vệ cột sống. Nâng hai chân lên cách mặt đất một khoảng vừa phải, sau đó mở rộng sang hai bên rồi khép lại, bắt chéo chân này lên chân kia. Thực hiện liên tục động tác cắt kéo này trong vòng 45 giây cho mỗi hiệp tập.

Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên duy trì thực hiện chuỗi 3 bài tập này từ 3 đến 4 buổi mỗi tuần. Sau khi tập xong, hãy dành ra 5 phút gác chân lên tường và massage nhẹ nhàng để giúp máu huyết lưu thông, giảm nhức mỏi và ngăn ngừa tình trạng tích dịch gây to bắp chân.