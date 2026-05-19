Erling Haaland debut làm diễn viên

Erling Haaland chuẩn bị có bước ngoặt mới ngoài bóng đá khi chính thức thử sức với lĩnh vực điện ảnh. Tiền đạo của Manchester City sẽ lần đầu tham gia một dự án phim hoạt hình và đặc biệt hơn, anh sẽ lồng tiếng cho “phiên bản hoạt hình” của chính mình.

Erling Haaland chuẩn bị ra mắt khán giả với vai diễn trong phim hoạt hình Viqueens sắp ra mắt (Ảnh: Getty)

Theo Hollywood Reporter, Haaland sẽ góp mặt trong bộ phim Viqueens với vai một chiến binh Viking mang tên Haaland. Đây là tác phẩm thuộc thể loại phiêu lưu - hài hước do đạo diễn người Na Uy Harald Zwart thực hiện và đồng biên kịch. Harald Zwart là cái tên quen thuộc với khán giả quốc tế nhờ các bộ phim như The Karate Kid hay Agent Cody Banks. Ông cho biết việc có Haaland tham gia khiến dự án trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

“Erling đã trở thành hình tượng Viking ngoài đời thực trong mắt người hâm mộ toàn cầu - mạnh mẽ, gan lì và mang đậm tinh thần Na Uy. Việc đưa chính cậu ấy vào bộ phim tạo nên nguồn năng lượng rất thú vị và chân thực cho câu chuyện”, đạo diễn chia sẻ.

Đại diện nhà phát hành Sola Media cũng nhận định Haaland hiện không còn đơn thuần là một cầu thủ bóng đá, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu: “Sự xuất hiện của Haaland giúp bộ phim có thêm sức hút đặc biệt. Đây là dự án kết hợp giữa phiêu lưu, hài hước và cảm xúc theo cách có thể chạm tới khán giả ở khắp nơi trên thế giới".

Tiền đạo của Manchester City đóng vai một chiến binh Viking mang tên chính mình trong bộ phim (Ảnh: Getty)

Haaland vì thế sẽ nối gót nhiều ngôi sao sân cỏ từng lấn sân điện ảnh trước đây. David Beckham từng xuất hiện trong bộ phim King Arthur: Legend of the Sword năm 2017 của đạo diễn Guy Ritchie. Trong phim, Beckham vào vai chiến binh Trigger bên cạnh Charlie Hunnam và Eric Bana.

Trong khi đó, Vinnie Jones lại là trường hợp thành công tiêu biểu khi chuyển hẳn sang diễn xuất và thường xuyên đảm nhận các vai gangster gai góc. Ông từng tham gia She's the Man, X-Men: The Last Stand và gần đây là series The Gentlemen.

Ngoài Haaland, Viqueens còn có sự tham gia của ca sĩ Rita Ora trong vai Hedvig cùng nữ diễn viên Ella Purnell. Dù chuẩn bị ra mắt điện ảnh, ưu tiên lớn nhất của Haaland lúc này vẫn là cuộc đua vô địch Premier League cùng Manchester City. Đội bóng của anh hiện đang bám đuổi Arsenal với khoảng cách 2 điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu.

Tiền đạo người Na Uy dự kiến sẽ trở lại sân cỏ khi Manchester City làm khách trên sân của Bournemouth trong trận đấu mang tính quyết định cho cuộc đua vô địch.