Ngôi sao bóng rổ gây sốc khi tuyên bố qua lại với 2.000 phụ nữ, trong đó có ngôi sao nhạc pop đình đám

Huyền thoại bóng rổ Dennis Rodman khiến công chúng choáng váng khi tiết lộ về cuộc sống tình ái đầy tai tiếng của mình nhân dịp sinh nhật tuổi 65.

Cựu sao Chicago Bulls tuyên bố đã quan hệ tình cảm với khoảng 2.000 người phụ nữ, bao gồm nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Carmen Electra hay “nữ hoàng nhạc pop” Madonna.

Không chỉ nổi tiếng với 5 chức vô địch NBA, Dennis Rodman còn được xem là một trong những nhân vật nổi loạn và gây tranh cãi bậc nhất lịch sử thể thao Mỹ.

Trong suốt sự nghiệp, ông thường xuyên xuất hiện trên mặt báo bởi những cuộc tình ồn ào, các bữa tiệc thác loạn và lối sống khác biệt hoàn toàn với hình ảnh vận động viên chuyên nghiệp truyền thống.

Rodman từng công khai kể về đời sống phóng túng trong cuốn tự truyện “I Should Be Dead By Now”. Cựu cầu thủ sinh ra tại New Jersey cho biết ông đã trải qua vô số mối quan hệ trong thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. “Có hơn 2.000 phụ nữ từng qua lại với tôi, trong đó ít nhất 500 người là gái mại dâm”, Rodman gây sốc khi chia sẻ.

Ngôi sao mang biệt danh “The Worm” còn tiết lộ ông từng làm chuyện nhạy cảm ở khắp nơi trong trung tâm huấn luyện Berto Center của Chicago Bulls.

“Tôi từng làm chuyện đó ở mọi căn phòng trong trung tâm tập luyện, từ phòng gym cho tới sân tập. Khi đồng đội đọc được chắc họ sẽ phải thốt lên: ‘Thật điên rồ’. Nhưng thời điểm đó mọi thứ đều rất vui”, Rodman kể lại.

Không chỉ nổi tiếng vì những cuộc tình với Madonna hay Carmen Electra - biểu tượng gợi cảm đình đám của series Baywatch, Rodman còn thừa nhận từng nhiều lần qua lại với những phụ nữ đã có gia đình hoặc chuẩn bị kết hôn.

Dù vậy, cựu sao Chicago Bulls khẳng định ông không cảm thấy áy náy về điều đó. “Nếu một người phụ nữ muốn ở bên tôi vì bất kỳ lý do gì, đó là quyết định của họ. Tôi không nghĩ mình có quyền từ chối thay họ”, Rodman nói.

Ông cho biết chỉ có một nguyên tắc duy nhất: Sẽ không tiến xa nếu quen biết chồng hoặc bạn trai của người phụ nữ đó.