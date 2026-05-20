Khoảnh khắc Luân Đôn mở hội, Arsenal vỡ òa chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử sau 22 năm

Tiên Tiên, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 09:30 20/05/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Những khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy cảm xúc của Arsenal và CĐV.

Rạng sáng nay 20/5, bóng đá Anh đã chính thức chứng kiến một cột mốc lịch sử khi Arsenal trở thành tân vương của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 sớm một vòng đấu


Trận hòa 1-1 giữa Manchester City và Bournemouth đã trực tiếp đưa "Pháo thủ" bước lên đỉnh vinh quang, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 22 năm đằng đẵng kể từ mùa giải bất bại 2003/2004

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu của Man City vang lên, bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Sobha Realty của Arsenal đã bùng nổ hoàn toàn

Toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện tập trung theo dõi qua màn hình lớn đã hò hét, nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc tột độ

Niềm vui của các nhà tân vô địch càng thêm trọn vẹn với sự đồng hành từ hậu phương. Trên mạng xã hội, dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) của Arsenal cũng rầm rộ mở hội

Trong khi đó, bên ngoài sân vận động, một biển người hâm mộ đã đổ ra đường tạo nên khung cảnh hoành tráng chưa từng có

Hàng nghìn cổ động viên ôm chầm lấy nhau ăn mừng trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào

Pháo sáng đỏ rực được đốt lên làm sáng rực bầu trời đêm London, hòa cùng tiếng ca vang chiến thắng "Champions, champions!" làm rung chuyển cả khu vực Bắc London

Đối với rất nhiều cổ động viên trẻ tuổi của Arsenal, đây là lần đầu tiên trong đời họ được trải nghiệm cảm giác đội bóng con cưng vô địch Ngoại hạng Anh

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi với nhiều thăng trầm, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ chính thức được nâng cao chiếc cúp bạc Premier League danh giá trước sự chứng kiến của khán giả nhà trong trận đấu cuối cùng gặp Crystal Palace tại sân Emirates

Cảm xúc trong thời gian chờ đợi trận đấu kết thúc

Những bà mẹ bế con đi ăn mừng vô địch

Khoảnh khắc lễ hội ở Luân Đôn

Ảnh: AP, Getty, Reuters

Cầu thủ nổi tiếng Arsenal ly hôn vợ sau 13 năm gắn bó
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày