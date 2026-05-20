Tuyển thủ Văn Thanh và tiểu thư "trâm anh thế phiệt" cực tình tứ ở hậu trường chụp ảnh cưới, cô dâu xinh miễn chê

Mạng xã hội những ngày qua liên tục xôn xao trước những thông tin và hình ảnh về ngày vui của hậu vệ ĐT Việt Nam Vũ Văn Thanh. Sau thời gian dài kín tiếng trong chuyện tình cảm, nam tuyển thủ sinh năm 1996 đã chính thức "rước nàng về dinh" với 2 lễ cưới linh đình. Danh tính nửa kia của anh chàng nhanh chóng trở thành tâm điểm săn đón của cư dân mạng - hot girl Trần Bích Hạnh, một tiểu thư xuất thân "trâm anh thế phiệt" quê Ninh Bình, sở hữu nhan sắc lẫn gia thế không phải dạng vừa.

Tháng 5 này, cặp đôi đã tổ chức thành công hai hôn lễ linh đình tại quê nhà cô dâu (Ninh Bình) và quê nhà chú rể (Hải Phòng), thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khiến dân tình trầm trồ không ngớt. Để tiếp tục hâm nóng bầu không khí trước thềm tiệc cưới hoành tráng tại thủ đô vào 20/6, những thước phim hậu trường chụp ảnh cưới đầy ngọt ngào của cặp đôi vừa được hé lộ đã lập tức chiếm trọn spotlight.

Văn Thanh ôm eo vợ tình tứ ở hậu trường chụp ảnh cưới

Cặp đôi chọn concept lãng mạn với pháo giấy tung bay

Nhan sắc cô dâu Bích Hạnh gây chú ý

Qua những khoảnh khắc hậu trường chưa hề qua chỉnh sửa kỹ lưỡng, nhan sắc của cặp đôi vẫn sáng bừng trước ống kính, đúng chuẩn định nghĩa "trai tài gái sắc". Cô dâu Bích Hạnh chiếm trọn điểm 10 với gu thời trang tinh tế, khi thì diện chiếc váy cưới cúp ngực quyến rũ khoe khéo bờ vai trần thon thả, lúc lại e ấp, kiêu sa trong thiết kế ren cổ yếm quý phái. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng thần thái chuẩn tiểu thư nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhiều bình luận khẳng định nhan sắc này hoàn toàn không thua kém bất kỳ nàng WAG đình đám nào. Bên cạnh nàng, chú rể Văn Thanh xuất hiện bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest truyền thống, phong thái đĩnh đạc thường thấy trên sân cỏ nay lại thêm phần cuốn hút, dịu dàng khi đứng cạnh người thương.

Văn Thanh - Bích Hạnh chụp ảnh cưới theo style bóng đá đặc trưng

Trái bóng tròn cũng là cơ duyên đưa Văn Thanh và Bích Hạnh gặp gỡ, làm quen rồi tìm hiểu, yêu đương

Cô dâu chú rể xứng đôi khi chụp hình cưới

Buổi chụp hình cưới của cặp đôi được đầu tư kỹ lưỡng với nhiều phong cách đa dạng, từ lãng mạn, cổ điển cho đến những concept tinh nghịch đậm chất bóng đá. Khán giả không khỏi xuýt xoa trước cảnh cả hai cùng nhau cắt bánh, rót rượu champagne trong không gian tiệc cưới ấm cúng và trao nhau những ánh mắt đầy tình tứ.

Đặc biệt, không hổ danh là một trong những cầu thủ đình đám của Việt Nam, Văn Thanh đã mang ngay "đặc sản" nghề nghiệp vào album ảnh đời mình khi cùng vợ diện áo đấu màu đỏ, đeo kính râm cực ngầu trên hàng ghế ban huấn luyện, hay tạo dáng cá tính với quả bóng đá tại studio.

Sau những khoảnh khắc hậu trường gây sốt này, người hâm mộ đang vô cùng háo hức chờ đợi "hiệp 3" của cặp đôi. Được biết, vào ngày 20/6 tới đây, Văn Thanh và Bích Hạnh sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại Hà Nội. Đây hứa hẹn sẽ là một "siêu đám cưới" tiếp theo của làng bóng đá Việt, quy tụ dàn khách mời đình đám là các tuyển thủ Quốc gia và dàn sao đình đám của V-biz.

Bích Hạnh chứng minh khi chọn đúng người makeup và kiểu tóc phù hợp, cô nàng cũng xinh đẹp không thua kém ai trong dàn WAGs Việt

Visual bà xã Văn Thanh

