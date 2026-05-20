Arsenal vô địch sau 22 năm: MXH Việt Nam sôi động, HIEUTHUHAI ăn mừng, fan "được lời" cưới vợ liền tay

Chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 chính thức gọi tên Arsenal, chấm dứt hơn hai thập kỷ chờ đợi ròng rã của đội bóng thành London. Ngay lập tức, một làn sóng ăn mừng cuồng nhiệt đã bùng nổ, nhuộm đỏ khắp các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam.

Đối với các cổ động viên Pháo thủ tại Việt Nam, chức vô địch này không chỉ là một danh hiệu, mà là sự giải tỏa cho cả một thế hệ. Kể từ mùa giải bất bại huyền thoại 2003/2004, đã 22 năm trôi qua với biết bao thăng trầm, những lần về nhì đầy tiếc nuối. Chính vì vậy, khoảnh khắc Arsenal nâng cao chiếc cúp bạc danh giá đã khiến nhiều người không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Câu nói "Vui sao nước mắt lại trào" xuất hiện dày đặc trên các dòng trạng thái, minh chứng cho thứ tình yêu kiên trì, bền bỉ suốt hai thập kỷ.

Fan Arsenal Việt Nam hạnh phúc với chức vô địch

Chức vô địch lịch sử này cũng tạo nên một hiện tượng thú vị trên không gian mạng với cuộc "đại hội" bước ra ánh sáng của các fan lâu năm. Nhiều người nửa đùa nửa thật rằng đến hôm nay mới biết bạn bè xung quanh mình là fan Arsenal nhiều đến thế. Do đội bóng đã trải qua một thời gian quá dài không danh hiệu lớn, nhiều cổ động viên trung thành chọn cách "yêu lặng thầm", ít tranh luận để tránh áp lực dư luận. Khi Pháo thủ chính thức lên ngôi, hàng vạn "lão tướng" ẩn mình bấy lâu đã đồng loạt trở lại, chia sẻ niềm tự hào chung.

Sức nóng của chiếc cúp vô địch còn lan tỏa mạnh mẽ đến giới nghệ sĩ Việt. Đáng chú ý, nam rapper đình đám HIEUTHUHAI – một fan cứng lâu năm của Pháo thủ cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc lớn lao này. Trên trang cá nhân của mình, anh đã nhanh chóng chia sẻ lại khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của Arsenal kèm theo biểu tượng chiếc cúp vàng danh giá.

HIEUTHUHAI là fan Arsenal

Không chỉ có những giọt nước mắt và niềm tự hào, bầu không khí ăn mừng tại Việt Nam còn tràn ngập những câu chuyện thực tế vô cùng hài hước và đáng yêu. Lời thề vui vẻ của những năm tháng thanh xuân như "Bao giờ Arsenal vô địch mới cưới vợ" nay bỗng chốc trở thành hiện thực, mang lại niềm vui nhân đôi cho không ít cổ động viên bước vào độ tuổi chín chắn của cuộc đời.

Sau 22 năm chờ đợi, các cổ động viên Arsenal tại Việt Nam cuối cùng đã có thể ngẩng cao đầu và dõng dạc nói rằng: "Làm fan Arsenal thật tuyệt!".

Ảnh: Tổng hợp