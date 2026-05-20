Liên tục được Huyền 204 "thả thính", cầu thủ 1m93 Zan Nguyễn hỏi thẳng một câu nhưng nhận về câu trả lời dở khóc dở cười

Thời gian gần đây, trung vệ sinh năm 2006 hiện đang đầu quân cho CLB TP.HCM ở giải hạng Nhất quốc gia - Zan Nguyễn - khiến người hâm mộ xôn xao khi dính tin hẹn hò hotgirl Huyền 204. Hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau quay video được khen đẹp đôi và "đẩy thuyền" nhiệt tình. Netizen có lý do để tin rằng sau khi ly hôn thiếu gia Duy Nhỏ, mẹ đơn thân Huyền 204 đã tìm được tình mới cực phẩm.

Trước sự ghép đôi của cư dân mạng, Lê Thị Khánh Huyền càng tích cực tương tác và "thả thính" chàng cầu thủ sở hữu chiều cao khủng 1m93 Zan Nguyễn gây chú ý. Vốn là những gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình sáng giá, động thái qua lại của cả hai nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các "thám tử mạng".

Mới nhất, Zan Nguyễn chia sẻ đoạn video khoe body 6 múi săn chắc tại phòng gym, nhanh chóng hút gần 1 triệu lượt xem, Huyền 204 liền lập tức để lại một bình luận ngắn gọn thể hiện sự trầm trồ: "Omg" (Oh my god). Thấy "chị đẹp" liên tục xuất hiện dưới bài đăng của mình, anh chàng cầu thủ sinh năm 2006 liền chớp thời cơ, tung ngay một cú sút thẳng thắn: "Chị comment nhiều vậy nên chắc thích em rồi phải không?" kèm theo biểu tượng cảm xúc ngại ngùng.

Màn "tự luyến" cực đáng yêu và đầy táo bạo của trai đẹp 1m93 ngay lập tức khiến dân tình phấn khích, cứ ngỡ một bùng bùng tình cảm sắp sửa diễn ra. Ai nấy đều chờ đợi câu trả lời từ phía bà mẹ đơn thân quyến rũ.

Cầu thủ Zan Nguyễn khoe cơ bắp săn chắc trong phòng gym

Video hút gần 1 triệu lượt xem và hotgirl đình đám Huyền 204 cũng vào bình luận tương tác

Thế nhưng, "quay xe" còn nhanh hơn cả một đường bóng, Huyền 204 đã dội ngay một gáo nước lạnh lên sự tự tin của đàn em khi phản hồi: "Không, chị thích outfit thôi". Câu chốt hạ ngắn gọn, phũ phàng này đã khiến ý định bắt bài "thả thính" của Zan Nguyễn hoàn toàn thất bại.

Dù bị chính chủ chối khéo, nhưng màn đối đáp "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" này lại càng khiến người hâm mộ tích cực đẩy thuyền. Nhiều netizen để lại bình luận trêu chọc Zan Nguyễn vì màn quê độ nhẹ, đồng thời càng bàn tán về những tương tác tích cực của Huyền 204.

