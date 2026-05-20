Trương Vinh Hiển tăng hạng sau chức vô địch PPA Kuala Lumper, áp sát Lý Hoàng Nam trên BXH pickleball thế giới

Pickleball Việt Nam tiếp tục đón tin vui trên đấu trường quốc tế khi hai tay vợt hàng đầu là Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam cùng góp mặt ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng đơn nam PPA Tour thế giới.

Sau màn trình diễn bùng nổ tại giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, Trương Vinh Hiển đã có bước thăng tiến ấn tượng. Chức vô địch nội dung đơn nam giúp tay vợt Việt Nam bỏ túi thêm 500 điểm thưởng quý giá, qua đó tăng một bậc từ hạng 17 lên hạng 16 thế giới với tổng cộng 3000 điểm.

Trương Vinh Hiển thăng hạng trên BXH PPA sau chức vô địch ở Kuala Lumper mới đây (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Lý Hoàng Nam không tham dự chặng đấu tại Malaysia, bị tụt từ vị trí thứ 14 xuống hạng 15 thế giới. Tay vợt sinh năm 1997 hiện sở hữu 3100 điểm, chỉ còn hơn Trương Vinh Hiển đúng 100 điểm trên BXH PPA Tour.

Khoảng cách sít sao này đang tạo nên cuộc cạnh tranh nội bộ đầy hấp dẫn giữa hai ngôi sao pickleball Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Trương Vinh Hiển hoàn toàn có cơ hội vượt qua đàn anh để trở thành tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên hệ thống PPA Tour trong thời gian tới.

Lý Hoàng Nam hiện đang xếp hạng 15 thế giới

Sự thăng tiến mạnh mẽ của các đại diện Việt Nam trên đấu trường PPA Tour cho thấy pickleball Việt Nam đang phát triển vượt bậc và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ pickleball thế giới. Với những kết quả ấn tượng liên tiếp trong thời gian qua, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào thêm nhiều cột mốc lịch sử mới của các tay vợt Việt Nam trong tương lai gần.