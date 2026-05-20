Louis Phạm nổi cáu vì bị chê chỉnh ảnh quá lố, khác xa ngoài đời

Nổi tiếng sau khi rời sân đấu thể dục dụng cụ và lấn sân sang làm người sáng tạo nội dung, Louis Phạm (hay còn được biết đến là cựu VĐV Phạm Như Phương) luôn thu hút sự chú ý bởi những tấm hình khoe vóc dáng nóng bỏng cùng đôi chân dài miên man.

Tuy nhiên, việc cô nàng liên tục xuất hiện với ngoại hình "hoàn hảo không tì vết" trên mạng xã hội gần đây đã vấp phải phản ứng ngược từ phía cộng đồng mạng.

Cụ thể, chính Louis Phạm mới đây đã chia sẻ đoạn tin nhắn dài của một người hâm mộ trung thành gửi cho mình với những ý kiến vừa thẳng thắn vừa bày tỏ sự thất vọng: "Mấy nay hình ảnh bà chán quá Chip ạ, hình thi The Face cũng chán, nó lạ nhưng nó không đẹp... Hình thì lúc nào cũng chỉnh chân dài tới nách, nhắc bà đừng ảo quá" .

Fan trung thành thẳng thắn góp ý về việc chỉnh ảnh của Louis Phạm

Người này còn cảnh báo việc xây dựng một hình ảnh quá khác biệt trên mạng sẽ khiến khán giả thất vọng khi chứng kiến nhan sắc thực tế ngoài đời, thậm chí ví von rằng cô sẽ bị khán giả quay lưng vì sự chênh lệch này.

"Tất nhiên ảnh đẹp thì phải chỉnh, nhưng bà chỉnh lố quá, trên live cũng vậy, nói chung trên mạng càng xây dựng hình ảnh càng đẹp bao nhiêu, đi ra thực tế không như vậy thì..." - người hâm mộ thẳng thắn góp ý về việc lạm dụng filter và photoshop của Louis Phạm.

Louis Phạm sở hữu chiều cao 1m53. Những bức ảnh chân dài khiến netizne cảm thấy cô đã chỉnh ảnh quá đà

Trước những lời góp ý đầy tính sát thương này, Louis Phạm nổi cáu thốt lên: "Muốn tôi sống sao nữa?" . Ngay sau đó, cô nàng cũng phân trần thêm về áp lực hiện tại khi công việc không suôn sẻ, các buổi livestream liên tục gặp sự cố kỹ thuật và bị sập đến vài lần trong ngày do thay đổi chính sách từ nền tảng.

Nữ TikToker mệt mỏi chia sẻ rằng việc phải đối diện với những dòng tin nhắn chê bai ngoại hình vào lúc này càng khiến cô thêm mệt mỏi.

Sự việc này một lần nữa gợi ra những tranh luận về ranh giới giữa việc "làm đẹp hình ảnh cá nhân" và "lừa dối thị giác" của các hot TikToker hiện nay. Bên cạnh những ý kiến cảm thông cho áp lực của Louis Phạm, không ít cư dân mạng đồng tình với khán giả kia, cho rằng cựu vận động viên nên tiết chế việc photoshop để giữ được nét tự nhiên, gần gũi vốn có của mình.