Cầu thủ đội tuyển Việt Nam cưới cô dâu người Pháp xinh đẹp: Đôi lứa xứng đôi!

Sau Văn Thanh, hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant (Cao Pendant Quang Vinh) của Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới đây. Hôn lễ diễn ra ngay trước thời điểm đội tuyển quốc gia hội quân để chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đây được coi là niềm vui nhân đôi đối với hậu vệ sinh năm 1997, khi anh vừa bước vào bước ngoặt lớn của cuộc đời, vừa sẵn sàng cống hiến cho màu áo tuyển.

Quang Vinh chuẩn bị tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm

Trước đó vào năm 2025, Quang Vinh từng khiến người hâm mộ thích thú khi khoe bức ảnh cầu hôn bạn gái thành công trên trang cá nhân. Lễ cưới sắp tới là cái kết viên mãn cho hành trình tình yêu kéo dài gần một thập kỷ của cặp đôi. Hiện tại, anh và bạn gái Solange đã có với nhau hai nhóc tì đáng yêu, gồm một bé gái 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi.

Đám cưới của nam cầu thủ hứa hẹn sẽ rất đặc biệt khi mang đậm dấu ấn đa văn hóa Á – Âu – Phi. Bản thân Jason Quang Vinh mang hai dòng máu Việt – Pháp, còn cô dâu Solange cũng xuất thân từ một gia đình đa quốc gia với hai dòng máu Pháp – Ghana. Sự kiện này không chỉ là ngày vui của riêng gia đình anh mà còn nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Cặp đôi đã có 2 con 1 trai, 1 gái

Quang Vinh cầu hôn thành công bạn gái năm 2025

Bạn gái và con đi cổ vũ Quang Vinh khi đá cho tuyển Việt Nam

Cao Pendant Quang Vinh sinh ra tại Pháp, có bố là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Trước khi về nước thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, anh từng có nhiều năm chơi bóng chuyên nghiệp tại Pháp (cho CLB Sochaux, Quevilly-Rouen ở Ligue 2) và Mỹ (cho CLB New York Red Bulls tại giải MLS). Anh cũng từng khoác áo đội tuyển U16 và U18 của Pháp. Sau khi chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào đầu năm 2025, Quang Vinh đã được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia và nhanh chóng trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất giải V.League.

