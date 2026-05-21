"Đột nhập" vào buổi tiệc tùng thâu đêm của dàn sao Arsenal ăn mừng vô địch Ngoại hạng Anh

Dàn sao của Arsenal, dẫn đầu bởi tiền vệ Declan Rice, đã có một đêm ăn mừng không ngủ kéo dài đến 5 giờ sáng sau khi chính thức giải cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm.

Cơn lốc ăn mừng của "Pháo thủ" được kích hoạt ngay sau khi đối thủ bám đuổi trực tiếp Manchester City bị Bournemouth cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp Arsenal chính thức lên ngôi vương Premier League mùa giải 2025/26 sớm mà không cần quan tâm đến các trận đấu còn lại. Trước đó, toàn đội đã tụ tập cùng nhau tại sân tập Sobha Realty Centre để theo dõi trận đấu của Man City và vỡ òa trong niềm vui sướng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Ngay sau khoảnh khắc lịch sử, các cầu thủ Arsenal đã chuyển địa điểm ăn mừng đến một hộp đêm sang trọng. Tại đây, bữa tiệc kéo dài xuyên đêm đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Đáng chú ý, trong cơn phấn khích, các ngôi sao Arsenal còn dùng những chai nước để tái hiện và trêu chọc lại các động tác ăn mừng đặc trưng của Man City. Đây được xem là lời đáp trả đầy tinh nghịch của đội bóng thành London sau nhiều mùa giải liên tiếp bị đoàn quân của Pep Guardiola vượt mặt ở cuộc đua vô địch.

Trên mạng xã hội, Declan Rice cũng nhanh chóng chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Anh đăng tải bức ảnh ăn mừng kèm dòng trạng thái: "Tôi đã bảo với tất cả mọi người rồi... Mọi chuyện đã hoàn thành." Đây là lời khẳng định đanh thép của tiền vệ người Anh, nhắc lại lời hứa "Mọi chuyện chưa kết thúc" mà anh từng nói với các đồng đội sau một trận thua cay đắng trước Man City trước đó.

Chức vô địch này đánh dấu cột mốc của huấn luyện viên Mikel Arteta và các học trò, chấm dứt hơn hai thập kỷ chờ đợi mòn mỏi kể từ mùa giải bất bại lịch sử 2003/04 của câu lạc bộ.