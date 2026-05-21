Giả vờ tàn tật để nhận hơn 900 triệu trợ cấp, người phụ nữ bị lộ tẩy vì… chạy 10km và tập gym như VĐV

Helen Green khai với cơ quan phúc lợi rằng cô mắc viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng ở toàn bộ cơ thể cùng chấn thương thoát vị đĩa đệm, khiến khả năng vận động bị ảnh hưởng nặng nề. Người phụ nữ 49 tuổi thậm chí còn nói với Bộ Lao động và Lương hưu Anh (DWP) rằng cô gần như không thể rời khỏi nhà, phải dùng nạng để di chuyển và không thể đi bộ quá 5 phút mỗi lần.

Green cũng khẳng định cô gặp khó khăn trong những sinh hoạt cơ bản như tắm rửa, mặc quần áo, nấu ăn hay thậm chí tự ăn uống. Nhờ những lời khai này, Green đã nhận được khoản trợ cấp hỗ trợ cá nhân lên tới 25.244 bảng Anh (khoảng 900 triệu đồng).

Tuy nhiên, “màn kịch” của cô cuối cùng cũng bị bóc trần theo cách không ai ngờ tới. Các điều tra viên phát hiện Green là thành viên của một câu lạc bộ chạy bộ địa phương và còn tham gia các giải chạy 10km. Một bức ảnh ghi lại cảnh cô chạy trên đường hoàn toàn bình thường, không hề cần nạng hỗ trợ như những gì từng khai báo.

Không dừng lại ở đó, camera an ninh tại phòng gym còn ghi lại hàng loạt hình ảnh Green tham gia các lớp tập cường độ cao như Zumba, Body Combat, Body Pump, Core Blast và đạp xe Spin. Trong video do DWP công bố, Green xuất hiện vô cùng sung sức khi tập giãn cơ, chống đẩy, đạp xe và tung cú đấm, cú đá trong lớp võ đối kháng. Có đoạn cô còn cười tươi và vẫy tay đầy phấn khích.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2023, Green liên tục khai báo rằng tình trạng bệnh của mình là vĩnh viễn và sẽ ngày càng xấu đi theo thời gian. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Đáng chú ý, trong một cuộc đua 10km, Green còn cán đích ở vị trí thứ 120 với thành tích chỉ 1 giờ 3 phút.

Khi bị đưa ra tòa, cô biện minh rằng mình chỉ “đi bộ” trong cuộc đua chứ không chạy. Tuy nhiên, thẩm phán Trevor Meegan lập tức bác bỏ lời giải thích này. “Hoàn thành quãng đường đó trong khoảng một giờ đòi hỏi nỗ lực thể chất rất lớn. Thành tích đó cho thấy bị cáo sở hữu nền tảng thể lực rất tốt".

Vụ việc bị phanh phui sau khi DWP nhận được tin báo qua đường dây chống gian lận và mở cuộc điều tra. Khi đối mặt với các bằng chứng rõ ràng, Green thừa nhận cô lẽ ra phải thông báo rằng tình trạng sức khỏe của mình đã cải thiện.

Sau khi nhận tội gian lận trợ cấp, Green bị tuyên án 7 tháng tù giam. Hành vi của Green bị ví như “cái tát vào mặt người nộp thuế và những người thực sự cần trợ cấp để sinh sống”. Helen Green không chỉ đốt calo trong phòng gym mà còn liên tục tung ra những lời dối trá. Và cuối cùng các điều tra viên đã bắt được cô ta.