Công khai từ mặt bố mẹ nhưng Brooklyn vẫn vô thức copy phong cách của người bố nổi tiếng - David Beckham

Giữa lúc mối quan hệ với gia đình Beckham vẫn đóng băng, Brooklyn Beckham mới đây lại khiến MXH dậy sóng khi đăng ảnh đội chiếc mũ cao bồi giống hệt món phụ kiện yêu thích của bố mình - David Beckham. Động thái tưởng như vô tình nhưng lại làm dấy lên hàng loạt đồn đoán.

Dù đang “từ mặt” gia đình, Brooklyn Beckham dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng phong cách của người bố nổi tiếng.

Trong loạt ảnh mới đăng trên Instagram hôm 19.5, Brooklyn xuất hiện với chiếc mũ cowboy màu be, được cư dân mạng nhanh chóng phát hiện gần như giống hệt chiếc mũ mà David Beckham từng đội trong video sinh nhật do Victoria Beckham đăng tải đầu tháng 5.

Brooklyn Beckham copy phong cách cao bồi của bố. Ảnh: IGNV

Không ít fan cho rằng đây là chi tiết “khó coi là trùng hợp”, nhất là khi Brooklyn hiện được cho là không còn liên lạc với bố mẹ sau bức “tâm thư” dài 6 trang gây chấn động hồi tháng 1.

Trong bài đăng, Brooklyn còn khoe những khoảnh khắc đời thường bên vợ là Nicola Peltz. Cặp đôi cùng đi salon chăm sóc tóc rồi thư giãn với rượu vang, tiếp tục thể hiện hình ảnh gắn bó bất chấp áp lực dư luận.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả vẫn là tình trạng căng thẳng kéo dài giữa Brooklyn và gia đình Beckham.

Theo nhiều nguồn tin, Brooklyn đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ từ đầu năm nay. Trong tuyên bố gây sốc, anh khẳng định mình không còn là một phần của “Brand Beckham”, đồng thời cáo buộc gia đình quá “mang tính trình diễn”, đặt hình ảnh thương mại và các hợp đồng quảng bá lên trên giá trị gia đình.

Gia đình Beckham tề tựu đông đủ, chỉ thiếu Brooklyn. Ảnh: IGNV

Brooklyn thậm chí còn gây tranh cãi khi cho rằng mẹ mình - Victoria Beckham - đã “nhảy nhót không phù hợp” trong đám cưới của anh với Nicola Peltz.

Dù vậy, Brooklyn vẫn giữ mối quan hệ tốt với ông bà nội ngoại. Mới đây, anh công khai chúc mừng ông ngoại Anthony nhân dịp sinh nhật 80 tuổi.

Trong khi Brooklyn vắng mặt, đại gia đình Beckham vẫn tổ chức tiệc mừng hoành tráng tại Anh với sự góp mặt của vợ chồng David - Victoria, Romeo Beckham cùng bạn gái Kim Turnbull, cũng như Cruz Beckham và bạn gái Jackie Apostel cùng cô em út Harper.