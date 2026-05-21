Thân vương William xúc động rớm lệ khi Aston Villa lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Europa League

Rạng sáng nay 21/5, Aston Villa đã chính thức lên ngôi vô địch UEFA Europa League sau khi đánh bại đội bóng Đức SC Freiburg với tỷ số đậm 3-0 trong trận chung kết.

Chiến thắng này không chỉ giúp Aston Villa giải cơn khát danh hiệu châu Âu sau hơn 4 thập kỷ, mà còn mang lại những cảm xúc vỡ òa cho các cổ động viên, trong đó có một người hâm mộ vô cùng đặc biệt trên khán đài.

Thân vương William xúc động với chiến thắng của đội bóng (Ảnh: James)

Là một fan trung thành của Aston Villa từ thời đi học, Thân vương William đã lặn lội sang tận Istanbul để cổ vũ cho đội bóng con cưng. Ống kính truyền hình đã ghi lại trọn vẹn những biểu cảm rất đời thường và sống động của ông. Trong suốt hiệp một, vị Thân vương lộ rõ vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên khi trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng.

Tuy nhiên, nỗi lo âu đó nhanh chóng biến thành niềm vui sướng tột độ ở cuối hiệp một nhờ hai khoảnh khắc xuất thần của các ngôi sao bên phía Aston Villa. Phút 45, từ một quả phạt góc, tiền vệ Youri Tielemans tung cú vô-lê sấm sét từ rìa vòng cấm mở tỷ số trận đấu. Chỉ hai phút sau, vào thời gian bù giờ, đến lượt Emiliano Buendía xử lý đẳng cấp rồi cứa lòng hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Aston Villa chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn có thêm bàn thắng ấn định tỷ số. Phút 58, Buendía kiến tạo dọn cỗ cho Morgan Rogers dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng này đã chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của Freiburg, giúp Thân vương William cùng hàng vạn cổ động viên Villa thoải mái mỉm cười và ca hát ăn mừng trong những phút còn lại.

Đánh bại Freiburg 3-0 ở trận chung kết, Aston Villa đăng quang Europa League (Ảnh: Getty)

Thân vương William ăn mừng chiến thắng trên khán đài (Ảnh: Getty)

Trận đại thắng này đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với Aston Villa. Đây là chiếc cúp châu Âu đầu tiên của họ sau 43 năm chờ đợi (kể từ chức vô địch European Cup năm 1982), và cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của đội bóng sau tròn 30 năm trắng tay.