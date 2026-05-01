Huyền 204 khoe dáng quyến rũ ở phòng gym, bật mí bài tập săn chắc vòng ba cực dễ áp dụng

Mới đây, những hình ảnh trong phòng tập của hot girl Huyền 204 (Lê Thị Khánh Huyền) nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Huyền 204 từ lâu đã nổi tiếng trong giới trẻ nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ. Cô nàng có chiều cao khá lý tưởng 1m66 cùng cân nặng cân đối. Huyền 204 sở hữu thân hình "đồng hồ cát" săn chắc với vòng eo nhỏ gọn và vòng ba nở nang.

Để có được những đường cong thon gọn và khỏe khoắn này, cô nàng đã dành nhiều thời gian tập luyện trong phòng gym. Một trong những bài tập được Huyền 204 ưu ái chính là Sumo Squat. Đây là bài tập rất tốt để phát triển vùng cơ mông và cơ đùi trong.

Huyền 204 tập bài Sumo Squat

Khác với các bài tập squat thông thường, việc đứng rộng chân kiểu "Sumo" giống như Huyền 204 giúp tập trung tối đa vào cơ mông. Khi hạ người xuống sâu ở tư thế này, cơ mông sẽ được kéo căng hết biên độ, giúp vòng ba cao hơn, tròn trịa và săn chắc hơn. Đồng thời, tư thế này cũng giúp thon gọn vùng đùi trong vì nó ép vùng cơ này phải hoạt động rất nhiều để giữ thăng bằng và nâng tạ, giúp tiêu mỡ, làm săn chắc vùng đùi và tránh hiện tượng lỏng lẻo. Ngoài ra, bài tập còn giúp giữ phom người thẳng và ít đau lưng. Do quả tạ được cầm ở giữa hai chân thay vì gánh trên vai, trọng tâm cơ thể sẽ thẳng đứng hơn, giúp người tập dễ giữ lưng thẳng và giảm áp lực lên cột sống.

Vóc dáng nuột nà của Huyền 204

Những lưu ý khi tập luyện:

Để bài tập ăn vào mông đùi tốt nhất và mang lại hiệu quả "độ dáng" cao, bạn có thể thực hiện theo ba bước đơn giản sau. Đầu tiên là tư thế chuẩn bị, bạn đứng hai chân mở rộng hơn vai khoảng gấp rưỡi vai giống như tư thế của Huyền 204 trong ảnh, xoay hai mũi chân ra ngoài một góc khoảng 30–45 độ, rồi dùng hai tay cầm chắc một đầu của quả tạ đơn, buông thõng tự nhiên ở chính giữa hai chân, mắt nhìn thẳng và lưng giữ thẳng tự nhiên.

Tiếp theo, khi hạ người xuống, bạn hít một hơi thật sâu vào bụng và gồng chặt cơ bụng lại để bảo vệ lưng, từ từ hạ hông xuống bằng cách đẩy mông ra sau và mở rộng hai đầu gối sang hai bên sao cho đầu gối đi theo đúng hướng của mũi chân, cố gắng hạ người xuống sâu nhất có thể cho đến khi hông thấp bằng hoặc hơn đầu gối trong khi gót chân vẫn bám chặt trên sàn. Cuối cùng, để đẩy người lên, bạn thở ra, tập trung dồn lực vào gót chân rồi đạp mạnh xuống sàn để đẩy toàn bộ cơ thể đứng thẳng dậy, khi lên đến vị trí cao nhất thì siết chặt cơ mông lại trong một giây trước khi bắt đầu lượt tiếp theo.

Ảnh: IGNV