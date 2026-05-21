Doãn Hải My tung bộ ảnh thanh xuân trong trẻo, chân dài thẳng tắp, ảnh "cam thường" lộ rõ vai trò của Văn Hậu

Tối 20/5, người đẹp Doãn Hải My nhận về nhiều sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đầy ngọt ngào kèm dòng trạng thái đầy hoài niệm: "Thời con gái dịu dàng của tôi". Xuất hiện với trang phục đơn giản gồm áo polo hồng pastel và quần short ngắn, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khéo léo khoe đôi chân dài thẳng tắp, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái rạng rỡ. Phụ kiện đi kèm là chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ càng làm tôn lên vẻ sang chảnh nhưng không kém phần thanh lịch, trong trẻo của bà mẹ một con.

Ngay lập tức, bộ ảnh đã nhận về nhiều tương tác từ người hâm mộ và cả dàn cầu thủ, WAGs nổi tiếng. Trần Bích Hạnh - vợ mới cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh - là người bình luận đầu tiên với lời khen nhẹ Doãn Hải My: "Em tôi xinh quá". Sau đó, Doãn Hải My cũng trả lời đầy hào hứng: "Hóng gặp cô dâu của em quá đây ạ".

Và khi người hâm mộ còn đang mải mê xuýt xoa trước nhan sắc "trông mòn con mắt" của nàng tiểu thư Hà thành, thì "team qua đường" đã nhanh tay tung ngay một bức ảnh hậu trường đời thường của Doãn Hải My tại quán cafe. Hóa ra, đằng sau những khung hình "sống ảo" lung linh, ngập tràn không khí thanh xuân ấy lại là sự hiện diện thầm lặng của một nhân vật vô cùng quen thuộc: cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Trong bức ảnh do người qua đường vô tình chụp lại, chàng hậu vệ cao 1m85 của đội tuyển Việt Nam rũ bỏ hoàn toàn sự nhiệt huyết trên sân cỏ, diện đồ giản dị và chăm chú cầm máy ảnh để bắt trọn từng góc đẹp nhất cho bà xã. Sự kiên nhẫn và chiều chuộng mà Văn Hậu dành cho Doãn Hải My là không cần bàn cãi. Không chỉ chăm tặng quà vợ mà kỹ năng làm "phó nháy" phục vụ sở thích của vợ, Văn Hậu cũng hoàn thành một cách xuất sắc.

Văn Hậu làm phó nháy "có tâm" giúp Doãn Hải My có bộ ảnh lung linh đăng MXH (Ảnh: Phạm Thế Anh)

Khoảnh khắc đáng yêu này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người hâm mộ hài hước bình luận rằng, muốn có ảnh đẹp như thời con gái thì nhất định phải có một người chồng biết chụp ảnh "có tâm" như Đoàn Văn Hậu. Sau khi về chung một nhà và đón thiên thần nhỏ, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào của cặp đôi trai tài gái sắc này vẫn luôn là chủ đề khiến công chúng quan tâm theo dõi.