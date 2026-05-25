V.League căng thẳng: Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội thắng kịch tính Nam Định trong trận đấu cầu thủ chấn thương liên tục

Tối ngày 24/5, trong khuôn khổ vòng 24 V.League 2025-2026, Hà Nội FC đã có cuộc tiếp đón Nam Định trên sân vận động Hàng Đẫy. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm bám đuổi nhóm đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Harry Kewell đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục của đội bóng Thủ đô sớm mang lại thành quả ở phút thứ 9. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định hậu vệ Đặng Văn Tới bên phía Nam Định phạm lỗi với ngoại binh Daniel Passira trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền 11 mét, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bình tĩnh dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.

Bàn thắng sớm giúp trận đấu trở nên cởi mở và hấp dẫn hơn khi Nam Định cũng sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi đôi công. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ ngay đầu hiệp hai. Phút 48, tiền đạo Nguyễn Xuân Son tung cú sút phạt uy lực khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Lâm Ti Phông băng vào đá bồi kịp thời, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ, Hà Nội FC lập tức tăng tốc mạnh mẽ và gia tăng áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận với tổng cộng 15 pha dứt điểm trong cả trận, gần gấp đôi con số 8 bên phía đối thủ. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt của trận đấu lại một lần nữa gọi tên Đỗ Hùng Dũng. Phút 74, tiền vệ mang áo số 11 thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh vào trong để Daniel Passira bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội bóng Thủ đô.

Với 3 điểm trọn vẹn giành được trước Nam Định, Hà Nội FC đã chính thức cán mốc 45 điểm sau 24 vòng đấu. Kết quả này giúp thầy trò HLV Harry Kewell vượt qua Ninh Bình nhờ hơn chỉ số phụ để chiếm lĩnh vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đồng thời tiếp tục duy trì hy vọng cạnh tranh ngôi vị á quân khi giải đấu chỉ còn lại hai vòng đấu cuối.

Nguyên Mạnh phải rời sân bằng cáng

Xuân Son bị căng cơ

