Thể công Viettel cầm hoà PVF-CAND trong trận đấu căng như dây đàn: VAR tranh cãi, cầu thủ nằm sân như ngả rạ ở V.League

Tối ngày 22/5, trận đấu sớm thuộc vòng 24 V-League giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND đã diễn ra vô cùng kịch tính. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội khách PVF-CAND đã xuất sắc cầm hòa ứng viên á quân với tỷ số 1-1, qua đó tạm thời thoát khỏi vị trí đáy bảng xếp hạng trong cuộc đua trụ hạng đầy nghẹt thở.

Bước vào trận đấu với tâm thế không còn đường lùi, tân binh PVF-CAND buộc phải giành điểm trên sân Hàng Đẫy để nhen nhóm hy vọng ở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, chủ nhà Thể Công Viettel của chiến lược gia Velizar Popov cũng quyết tâm giành chiến thắng nhằm củng cố vị trí á quân khi cơ hội vô địch đã khép lại. Sự chênh lệch về lực lượng sớm thể hiện qua thế trận chủ động và ép sân từ phía đội bóng áo lính ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra khi Thể Công Viettel bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" ở giữa hiệp một. Phút 22, từ một pha phản công, Hà Văn Việt bên phía PVF-CAND bị ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm nhạy cảm với hậu vệ Đào Văn Nam. Sau khi tham khảo công nghệ VAR và trực tiếp xem lại băng hình, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã giữ nguyên quyết định thổi phạt đền đây cũng là tình huống gây tranh cãi ở trận đấu này. Trên chấm 11 mét, ngoại binh Alastair David Reynolds dứt điểm hiểm hóc, đánh lừa thủ môn Văn Việt để mở tỷ số 1-0 đầy bất ngờ cho đội khách.

PVF-CAND hưởng phạt đền mở tỉ số nhưng tình huống VAR gây tranh cãi

Bị dẫn bàn, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, Đinh Xuân Tiến đã đưa được bóng vào lưới PVF-CAND, nhưng bàn thắng nhanh chóng bị trọng tài khước từ vì bóng đã chạm tay Nhâm Mạnh Dũng trước đó.

Sang hiệp hai, trận đấu hoàn toàn trở thành thế trận một chiều. Đội bóng áo lính gia tăng sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương, trong khi PVF-CAND chủ động lùi sâu toàn bộ đội hình để bảo toàn lợi thế. Sự năng nổ của tiền vệ Đinh Xuân Tiến là điểm sáng lớn nhất bên phía chủ nhà. Phút 76, đón đường tạt bóng chuẩn xác của Phan Tuấn Tài, Xuân Tiến hãm bóng gọn gàng rồi dứt điểm tinh tế, hạ gục thủ thành Đỗ Sỹ Huy, quân bình tỷ số 1-1 cho Thể Công Viettel.

Những phút cuối trận, thế trận càng trở nên căng thẳng khi cầu thủ liên tiếp nằm sân vì mệt và va chạm mạnh. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1 chia đều cho hai đội. Với 1 điểm quý giá có được ngay trên sân khách, thầy trò HLV Trần Tiến Đại tạm thời vươn lên vị trí thứ 13 với 18 điểm, đẩy CLB Đà Nẵng xuống vị trí đáy bảng với 1 điểm ít hơn nhưng đá nhiều hơn một trận. Kết quả này khiến cục diện cuộc đua trụ hạng ở những vòng đấu cuối cùng V.League trở nên gay cấn và khó lường hơn bao giờ hết.

Hai cầu thủ Thể công và PVF va chạm mạnh

Huy Hùng bị chuột rút

Cầu thủ PVF-CAND chấn thương đau đớn

Cầu thủ này không thể tự di chuyển phải nhờ một trợ lý cõng rời sân

