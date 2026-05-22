Độc lạ giải pickleball Philippines: Quang Dương bỏ trận chung kết vẫn giành chức vô địch cùng Phúc Huỳnh

Sự cố hy hữu tại trận chung kết giải Pickleball Mindanao Open 2026 diễn ra tại Philippines mới đây đã có bước ngoặt bất ngờ. Ban tổ chức giải đấu đã đưa ra quyết định cuối cùng công nhận cả hai tay vợt Quang Dương và Phúc Huỳnh đều là nhà vô địch và cùng nhận Huy chương Vàng.

Quang Dương và Phúc Huỳnh trao đổi với BTC về bóng thi đấu trận chung kết

Trước đó, trận tranh chức vô địch được mong đợi nhất giải đã không thể diễn ra theo kịch bản thông thường. Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh cãi ngay trên sân về thương hiệu bóng thi đấu chính thức. Tại giải đấu năm nay, cả hai hãng thể thao lớn là Wika (tài trợ cho Quang Dương, Bảo Dương) và Zocker (tài trợ cho Phúc Huỳnh) đều truyền thông mình là nhà tài trợ bóng chính thức, trong đó phía Wika công bố sớm hơn 5 ngày.

Do Ban tổ chức không đồng nhất được việc chọn bóng thi đấu, tay vợt gốc Việt Quang Dương đã tỏ ra bức xúc, rời sân thi đấu về phía khán đài và quyết định bỏ dở trận chung kết. Sau khi xem xét lại toàn bộ sự việc, BTC Mindanao Open 2026 đã quyết định trao đồng HCV cho cả hai tay vợt để đảm bảo tính công bằng và tôn trọng quyền lợi của các vận động viên cũng như các nhà tài trợ. Quyết định "dĩ hòa vi quý" này của BTC đã nhanh chóng xoa dịu VĐV nhưng cũng khiến trận chung kết không còn ý nghĩa đối với người hâm mộ. Ở bục trao huy chương chỉ có Phúc Huỳnh lên nhận, trong khi đó Quang Dương vắng mặt.