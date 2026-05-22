Paparazzi tóm dính ngôi sao Everton ăn chơi say khướt, "đốt tiền" tại CLB thoát y đến rạng sáng

Tiền vệ Jack Grealish cùng hai đồng đội tại câu lạc bộ Everton là thủ thành Jordan Pickford và James Garner vừa trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bị phát hiện ăn chơi thâu đêm tại một câu lạc bộ thoát y ở Manchester.

Theo thông tin độc quyền từ tờ The Sun, sự việc diễn ra vào đêm ngày 20/5. Ban đầu, toàn bộ đội hình Everton đã cùng nhau tham dự một buổi tiệc tối tập thể tại nhà hàng cao cấp The Ivy ở trung tâm Manchester. Tuy nhiên, sau khi bữa tiệc của đội kết thúc, bộ ba Grealish, Pickford và Garner đã quyết định tách đoàn để tiếp tục "tăng hai".

Điểm đến tiếp theo của các ngôi sao này là Whiskey Down – một hộp đêm thoát y nổi tiếng và đắt đỏ. Các nhân chứng cho biết Jack Grealish đến đây vào khoảng 23h30 đêm và vui chơi cho đến tận 4h45 sáng hôm sau mới chịu ra về. Hình ảnh được ghi lại cho thấy tiền vệ 30 tuổi bước ra khỏi quán trong tình trạng say xỉn nặng, bước đi loạng choạng và phải nhờ đến sự hộ tống của nhân viên an ninh để lên xe cá nhân.

Trong khi đó, thủ môn Jordan Pickford rời câu lạc bộ sớm hơn Grealish vài giờ dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Tiền vệ trẻ James Garner cũng bị bắt gặp lên xe taxi ra về trong tình trạng mệt mỏi sau một đêm dài. Một nhân viên làm việc tại Whiskey Down tiết lộ, bộ ba cầu thủ của Everton đã chi tiêu tới hàng ngàn bảng Anh chỉ trong vài giờ ngắn ngủi tại đây.

Vụ bê bối này ngay lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Anh và truyền thông châu Âu. Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt lối sống buông thả của Jack Grealish, đặc biệt khi giải đấu đang bước vào giai đoạn hạ màn căng thẳng. Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ thuộc biên chế Man City (đang cho mượn tại Everton) dính líu đến các vụ ăn chơi thâu đêm. Trước đó không lâu, Grealish từng bị phát hiện ngủ gục vì say xỉn tại một quán bar tầng thượng cũng ở Manchester.

Grealish được dẫn vào xe sau khi rời khỏi câu lạc bộ thoát y Whiskey Down (Ảnh: Aaron Parfitt/Luke Taylor)

Dư luận cho rằng việc sa đà vào các buổi tiệc tùng ban đêm chính là nguyên nhân trực tiếp khiến phong độ của ngôi sao sinh năm 1995 sa sút nghiêm trọng, đồng thời tự khép lại cơ hội cạnh tranh một suất đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hiện tại, phía câu lạc bộ Everton vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về án kỷ luật nội bộ dành cho các cầu thủ vi phạm.