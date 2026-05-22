Đạt Trố lên tiếng giữa lúc gây xôn xao vì "biến mất" khỏi MXH

Ngay sau khi thông tin Lê Tiến Đạt (biệt danh Đạt Trố) bất ngờ "biến mất" khỏi danh sách thi đấu của CLB Pickleball CAND tham dự Giải Pickleball Vô địch các CLB Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 21/5 đến 24/5 gây xôn xao dư luận, nam vận động viên đã chính thức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân để trấn an người hâm mộ.

Cụ thể, Đạt Trố gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng dành cho mình trong ngày qua. Anh xác nhận lý do không tham gia Giải Pickleball Vô địch các CLB Quốc gia 2026 hoàn toàn là vì lý do sức khỏe. Nam vận động viên chia sẻ bản thân bị đau tay nên đã chủ động xin rút lui khỏi giải đấu, đồng thời nhắn nhủ người hâm mộ "đừng hiểu lầm hay suy diễn gì cả". Cuối bài viết, anh khẳng định sẽ sớm trở lại sân đấu để cống hiến những trận cầu hấp dẫn sau khi bình phục chấn thương.

Đạt Trố xác nhận bị đau tay nên không tham gia giải đấu (Ảnh: NH)

Lê Tiến Đạt vốn không phải là cái tên xa lạ trong giới thể thao nước nhà. Trước khi lấn sân sang bộ môn pickleball và nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội, anh từng là một tay vợt bóng bàn đỉnh cao thuộc biên chế đội tuyển quốc gia. Thành tích lẫy lừng nhất trong sự nghiệp bóng bàn của anh chính là tấm Huy chương Bạc đơn nam danh giá tại SEA Games 27, cùng hàng loạt danh hiệu vô địch đơn nam, đôi nam tại các giải quốc nội và giải các đội mạnh toàn quốc.

Khi làn sóng pickleball đổ bộ vào Việt Nam, Đạt Trố lập tức gây sốt khi mang tư duy xử lý không gian cùng kỹ thuật giao thoa độc đáo từ bóng bàn sang bộ môn mới này. Anh liên tục khuấy đảo các sân chơi bán chuyên lẫn phong trào phong trào, đỉnh điểm là cú bứt phá giành chức vô địch giải King Cup đầy chấn động khi đứng cặp cùng Ngọc Triệu. Nhờ phong độ xuất sắc và sức hút truyền thông mạnh mẽ, đầu năm 2026, anh cũng vừa chính thức gia nhập một đội tuyển pickleball chuyên nghiệp.

Động thái kịp thời này từ phía Đạt Trố đã nhanh chóng đập tan những tin đồn thất thiệt xoay quanh việc CLB Pickleball CAND đột ngột thay đổi danh sách nhân sự ngay trước ngày thi đấu.