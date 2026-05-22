Chỉ cần tinh tế hơn, Chu Thanh Huyền diện áo sơ mi và quần jeans cũng tạo nên combo "sang chảnh" lắm này!

Cách đây không lâu, Chu Thanh Huyền - bà xã của tiền vệ ngôi sao Nguyễn Quang Hải - đã trở thành tâm điểm chú ý với đoạn video thu hút hơn 1 triệu lượt xem khi đi mua vải ủng hộ bà con. Bên cạnh những lời khen ngợi cho hành động đẹp và tính cách thân thiện, nàng hot girl sinh năm 2000 cũng vấp phải một số tranh cãi từ những "kính lúp" mạng. Cụ thể, nhiều người nhận ra cô nàng gặp sự cố "bung" cúc áo giữa nhưng vẫn vô tư đăng video lên mạng. Điều này khiến bà xã Quang Hải bị nhận xét là thiếu tinh tế, làm giảm đi vài phần thanh lịch vốn có.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại những hình ảnh đời thường của Chu Thanh Huyền, có thể thấy sự cố trên chỉ là một khoảnh khắc vô ý trong lúc bận rộn công việc. Thực tế, khi rũ bỏ những bộ cánh lộng lẫy tại các sự kiện lớn, phong cách "đơn giản mà sang" mới chính là thế mạnh giúp cô ghi điểm tuyệt đối. Chỉ cần diện một chiếc áo sơ mi trắng basic đến từ thương hiệu cao cấp kết hợp cùng quần jeans xanh cổ điển, bà xã Quang Hải đã dễ dàng tạo nên một tổng thể sang chảnh, vừa năng động, vừa toát lên "mùi tiền". Chiếc áo sơ mi đơn giản lại được netizen thi nhau xin "infor" vì tôn lên vẻ thanh lịch, trẻ trung, và làm nổi bật cần cổ cao cùng sợi dây chuyền tinh xảo của Chu Thanh Huyền.

Chu Thanh Huyền diện sơ mi xách túi hàng hiệu sang chảnh cuốn hút người xem

Thần thái và đẳng cấp của Chu Thanh Huyền càng được khẳng định rõ nét khi cô xuất hiện trong không gian sang trọng của chiếc xe hơi đắt giá. Việc kết hợp combo áo sơ mi - quần jeans cùng các món phụ kiện xa xỉ như kính râm gọng vàng thời thượng và chiếc túi hiệu Hermes Birkin màu xám ghi đắt đỏ đã biến phong cách tối giản trở nên thời thượng và đáng tiền.

Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ nhàng tạo nên một diện mạo chỉn chu, cuốn hút của một nàng WAGs hiện đại đi làm. Chẳng cần cắt xẻ táo bạo hay màu sắc cầu kỳ, chính sự tiết chế và tinh tế trong cách phối đồ này đã giúp nàng hot girl nhận về "mưa lời khen" từ người hâm mộ.

Vibe sang chảnh của bà xã Quang Hải trong chiếc sơ mi trắng có giá vài triệu đồng