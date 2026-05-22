Cầu thủ 1m93 Zan Nguyễn "bùng nổ" view giữa nghi vấn hẹn hò "chị đẹp" mẹ đơn thân - Huyền 204

Mấy ngày qua, chuyện hotgirl Huyền 204 - một người mẹ đơn thân xinh đẹp và nổi tiếng sở hữu 7,5 triệu lượt theo dõi, dính nghi vấn hẹn hò trung vệ Zan Nguyễn nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, nhận được nhiều bàn luận từ người hâm mộ. Nhiều người tò mò cuộc sống của chàng cầu thủ trẻ sinh năm 2006 sẽ thay đổi ra sao khi trở nên nổi tiếng hơn.

Mới đây, Zan Nguyễn đã đăng tải một loạt video ngắn khoe ngoại hình cực phẩm trong phòng gym. Cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM gây ấn tượng với vóc dáng chuẩn, chiều cao 1m93, cơ bụng 6 múi săn chắc cuồn cuộn khiến fan xuýt xoa. Khác với những video lượt tương tác ít ỏi trước đây, kể từ khi dính tin hẹn hò hotgirl Huyền 204, các video của Zan Nguyễn lập tức thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, rất rõ ràng, tin đồn hẹn hò đã giúp Zan Nguyễn đạt được những con số ấn tượng về lượt tương tác trên mạng xã hội.

Cụ thể, trang cá nhân của chàng cầu thủ đã tăng hàng chục nghìn lượt theo dõi chỉ trong một thời gian ngắn. Đặc biệt, các video mới của Zan Nguyễn liên tục đạt triệu views, cao nhất gần 4 triệu, tổng lượt xem tăng khoảng 9 triệu lượt xem giữa tin hẹn hò. Nhiều người khẳng định tìm đến comment, biết đến chàng cầu thủ này do tin hẹn hò và những tương tác liên tục từ phía Huyền 204. Những thay đổi này đã chứng minh sức ảnh hưởng của Huyền 204 đối với chàng cầu thủ trẻ.

Người hâm mộ đang tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi trai tài gái đẹp này. Bên cạnh những ý kiến chúc mừng, một số người cũng tỏ ra lo lắng về việc tin đồn hẹn hò có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của Zan Nguyễn.

