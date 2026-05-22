Maguire sốc khi bị loại khỏi danh sách đội tuyển Anh dự World Cup 2026

Dù danh sách chính thức của tuyển Anh hôm nay mới được công bố nhưng trung vệ Harry Maguire của Manchester United mới đây đã bày tỏ sự bàng hoàng và thất vọng tột cùng sau khi bị HLV trưởng Thomas Tuchel loại khỏi danh sách 26 tuyển thủ Anh lên đường tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Quyết định này của chiến lược gia người Đức được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất trước thềm giải đấu. Trong bài chia sẻ mới nhất, cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không giấu nổi sự cay đắng khi cho biết bản thân cảm thấy "hoàn toàn sốc, tuyệt vọng và tan nát cõi lòng".

"Tôi tự tin rằng mình có thể đóng vai trò quan trọng cho tuyển Anh ở mùa hè này. Tôi vô cùng sốc và thất vọng trước quyết định ấy. Tôi chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất", Maguire chia sẻ.

Maguire sốc và thất vọng vì không được dự World Cup 2026

Tuy nhiên, triết lý bóng đá mới của HLV Thomas Tuchel dường như không có chỗ cho trung vệ 33 tuổi. Chiến lược gia người Đức được cho là ưu tiên những cái tên trẻ trung, có tốc độ và khả năng tịnh tiến bóng linh hoạt hơn để phục vụ cho hệ thống chiến thuật của ông. Những gương mặt như John Stones, Marc Guéhi, Ezri Konsa hay Levi Colwill đã được chọn để gánh vác hàng phòng ngự tuyển Anh tại chiến dịch lần này.

World Cup 2026 từng được kỳ vọng sẽ là vũ điệu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Harry Maguire. Dù phải đón nhận cú sốc lớn nhất sự nghiệp, trung vệ sinh năm 1993 vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi gửi lời chúc may mắn và hy vọng các đồng đội tại tuyển Anh sẽ mang chiếc cúp vàng thế giới về nhà.

Ngoài Maguire, theo truyền thông Anh một số cái tên như Phil Foden và Cole Palmer nhiều khả năng cũng không có tên trong danh sách tới Mỹ, Canada và Mexico. Tại World Cup 2026, đội bóng của HLV Thomas Tuchel sẽ đá trận mở màn gặp Croatia ngày 18/6 (giờ Việt Nam).