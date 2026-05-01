Mai Ngô hé lộ 4 bài tập giúp vòng 3 săn chắc, sexy trước thềm Miss Supranational 2026

Á hậu Mai Ngô sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2026. Để chuẩn bị cho màn xuất hiện bùng nổ nhất, nàng hậu sinh năm 1995 đang bước vào giai đoạn tập luyện khốc liệt nhằm nâng cấp hình thể, hướng tới mục tiêu sở hữu vóc dáng săn chắc, nóng bỏng đúng chuẩn quốc tế.

Mới đây, Mai Ngô đã hé lộ một buổi tập luyện tập trung tối đa vào việc kiến tạo vòng ba cao vút và đường cong "hông quả táo" quyến rũ.

Bài tập đầu tiên và cũng là "vũ khí" giúp cô cắt nét mông đùi hiệu quả là RDL (Romanian Deadlift) với tạ đơn. Mai Ngô thực hiện động tác gập hông đầy dứt khoát. Bài tập này không chỉ giúp vòng ba trở nên cao và đầy đặn hơn mà còn tạo ra sự tách biệt rõ nét với đùi sau, loại bỏ hoàn toàn tình trạng chảy xệ khi mặc trang phục bikini.

Mai Ngô tập luyện mông và chân

Để khắc phục nhược điểm "hõm hông" mà nhiều phụ nữ gặp phải, Mai Ngô tập trung vào bài tập banh đùi ngoài bằng máy. Đáng chú ý, cô áp dụng một biến thể nâng cao bằng cách hơi nhổm mông và ngả người về phía trước. Tư thế này giúp khóa chặt vùng đùi ngoài, bắt buộc các nhóm cơ mông nhỏ và mông nhỡ phải hoạt động hết công suất, từ đó lấp đầy hai bên hông và tạo ra đường cong thắt eo mượt mà.

Bên cạnh đó, các bước đi catwalk uyển chuyển của Mai Ngô trên sân khấu cũng được bổ trợ rất lớn từ bài tập bước chùng chân di chuyển (Walking Lunges). Việc xách tạ nặng và bước đi liên tục đòi hỏi cô phải giữ thăng bằng cực tốt, siết chặt cơ bụng và phát lực mạnh từ gót chân. Bài tập này vừa có tác dụng tăng kích thước vòng ba, vừa đốt cháy mỡ thừa giúp đôi chân thon gọn, săn chắc hơn.

Cuối cùng, để tổng thể đôi chân trông thanh thoát và có điểm nhấn, đại diện Việt Nam không bỏ qua bài tập đá đùi trước bằng máy. Động tác này giúp cô cô lập vùng đùi trước, loại bỏ mỡ thừa quanh đầu gối. Khi trình diễn những bộ đầm dạ hội xẻ tà cao, cơ đùi trước có độ rãnh nhẹ sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác đôi chân vô cùng khỏe khoắn, năng động.

Sự chuẩn bị nghiêm túc, cùng tinh thần kỷ luật cao của Mai Ngô cho thấy sự chuẩn bị kỹ lương cho đấu trường sắc đẹp quốc tế này của cô.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Mai Ngô

