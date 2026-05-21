Ronaldo gây ngỡ ngàng khi tự bỏ tiền mua bản quyền World Cup 2026 cho fan xem miễn phí

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa có một bước đi đột phá trong mảng truyền thông khi chính thức đầu tư vào công ty LiveModeTV. Mục tiêu của thương vụ này là mang bản quyền vòng chung kết World Cup 2026 đến với người hâm mộ Bồ Đào Nha hoàn toàn miễn phí trên nền tảng số.

Theo đó, Cristiano Ronaldo đã mua lại một lượng cổ phần lớn tại LiveModeTV. Đây là công ty đứng sau CazéTV – kênh thể thao kỹ thuật số cực kỳ thành công tại Brazil do streamer nổi tiếng Casimiro Miguel đồng sáng lập.

Ngay sau khi có sự đồng hành của tiền đạo 41 tuổi, LiveModeTV đã sở hữu thành công quyền phát sóng 34 trận đấu tại World Cup 2026 tại thị trường Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, toàn bộ các trận đấu này bao gồm tất cả các trận có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sẽ được phát trực tiếp 100% miễn phí trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Người xem sẽ không cần phải đăng ký tài khoản hay trả bất kỳ khoản phí thuê bao nào như truyền hình truyền thống.

Ronaldo chơi lớn đầu tư vào lĩnh vực truyền thông (Ảnh: Getty)

Chia sẻ về quyết định này, Ronaldo cho biết: "Sứ mệnh của chúng tôi là đưa bóng đá đến gần hơn với mọi người theo một cách hiện đại và dễ tiếp cận hơn. Mục tiêu của dự án là tăng tối đa độ phủ sóng và sự tương tác của khán giả thông qua các nền tảng mạng xã hội".

Thay vì thu phí người xem, mô hình kinh doanh của Ronaldo và các cộng sự sẽ tập trung hoàn toàn vào doanh thu từ quảng cáo và các nhà tài trợ. Đây là công thức từng giúp CazéTV mang về tới 3,7 tỷ lượt xem tại Brazil trong năm 2025.

Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi chiến lược và cực kỳ khôn ngoan của CR7. Bằng cách tận dụng tầm ảnh hưởng của ngôi sao có lượng theo dõi lớn nhất thế giới, thương vụ này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách khán giả châu Âu thưởng thức các giải đấu thể thao lớn trong tương lai.