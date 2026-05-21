Đạt Trố, Minh Trọc bất ngờ "biến mất" khỏi danh sách thi đấu của Pickleball CAND

Trang fanpage của Câu lạc bộ Pickleball CAND vừa chính thức công bố danh sách lực lượng sẽ tranh tài tại Giải Pickleball Vô địch các CLB Quốc gia 2026, diễn ra từ ngày 21/5 đến 24/5. Pickleball CAND mang đến giải đấu đội hình tinh nhuệ gồm 14 vận động viên cạnh tranh sòng phẳng ở những nội dung khác nhau.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải hình ảnh công bố các VĐV tham dự giải, trang fanpage của CLB đã có sự thay đổi về lực lượng. Cụ thể, ban đầu VĐV Lê Tiến Đạt (biệt danh Đạt Trố) có tên trong đội hình và trên ảnh nhưng sau đó đã không còn. Ngoài ra, VĐV Trần Tuấn Minh (biệt danh Minh Trọc) ban đầu được phía BTC nhà tài trợ của giải đấu - trang DONEXsport công bố có tên nhưng sau đó cũng không xuất hiện trong danh sách chính thức mà CLB pickleball CAND đăng tải.

Danh sách ban đầu CLB pickleball CAND công bố

Danh sách sau khi đã chỉnh sửa

Trang DONEXsport công bố VĐV Tuấn Minh (Minh Trọc) xác nhận tham dự giải nhưng trang chủ của pickleball CAND không có

Nhìn vào danh sách xuất quân lần này, có thể thấy CLB Pickleball CAND đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi quy tụ được dàn hào thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm trận mạc. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào những cái tên đình đám như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân và Trịnh Linh Giang...

Ở các nội dung của nữ, 3 gương mặt nổi bật Sophia Phương Anh. Sophia Huỳnh Trần và Trần Huyền Trang cũng sẵn sàng là những "mũi khoan" sắc bén để hiện thực hóa tham vọng săn vàng của CLB pickleball CAND. Giải Pickleball Vô địch các CLB Quốc gia 2026, diễn ra từ ngày 21/5 đến 24/5 tại Sân Happyland Pickleball - 139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội.