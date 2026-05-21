FIFA gây tranh cãi lớn khi "bỏ quên" U17 Việt Nam khỏi danh sách dự World Cup 2026

Cụ thể, trong sơ đồ phân nhóm hạt giống được chuẩn bị cho lễ bốc thăm giải đấu tại Qatar, trang chủ của cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh đã hoàn toàn "bỏ quên" đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc. Đây là hai đại diện đã xuất sắc vượt qua vòng loại để chính thức giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Đáng nói hơn, FIFA lại điền tên U17 Indonesia và U17 Yemen - hai đội tuyển thực tế đã bị loại ngay từ vòng bảng giải U17 châu Á 2026.

Trong bản danh sách gây tranh cãi này, U17 Indonesia bị xếp nhầm vào nhóm hạt giống số 2, còn U17 Yemen chiếm vị trí ở nhóm hạt giống số 4 - vị trí vốn dĩ thuộc về thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland. Sự cố hy hữu này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới chuyên môn và cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự cẩu thả đối với một tổ chức thể thao lớn như FIFA, nhất là khi U17 Việt Nam đã có một chiến dịch vòng chung kết châu Á vô cùng ấn tượng với ngôi nhất bảng C để hiên ngang đoạt vé trực tiếp.

Nhầm lẫn từ trang chủ của FIFA

Theo nhận định từ các chuyên gia, đây thuần túy là một lỗi kỹ thuật trong khâu cập nhật và xử lý dữ liệu của đội ngũ vận hành hệ thống FIFA. Sai sót này hoàn toàn không ảnh hưởng đến suất tham dự chính thức của đoàn quân áo đỏ. Chắc chắn VFF sẽ sớm có động thái làm việc với FIFA để ban tổ chức giải đấu nhanh chóng đính chính thông tin, trả lại vị trí cho U17 Việt Nam trước khi lễ bốc thăm chính thức được diễn ra.

Danh sách các đội dự U17 World Cup 2026 theo xác nhận trước đó của FIFA

Châu Á (AFC): Qatar, Arab Saudi, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam.

Châu Âu (UEFA): Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, CH Ireland, Romania, Serbia.

Châu Phi (CAF): Tanzania, Cameroon, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Morocco, Algeria, Mali, Senegal cùng hai suất chưa xác định.

Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF): Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico.

Nam Mỹ (CONMEBOL): Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela.

Châu Đại Dương (OFC): New Caledonia, New Zealand, Fiji.

Lễ bốc thăm U17 World Cup sẽ diễn ra tối nay

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 21/5 theo giờ địa phương tại trụ sở FIFA ở Zurich (21h giờ Việt Nam) và được phát trực tiếp trên các nền tảng FIFA+, TikTok và YouTube.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar với sự tham dự của 48 đội tuyển. Đây là lần thứ hai liên tiếp giải đấu được tổ chức tại Qatar và cũng là lần thứ hai trong lịch sử U17 World Cup được mở rộng lên quy mô 48 đội.