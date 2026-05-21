Văn Thanh và vợ xuất thân "trâm anh thế phiệt" tình tứ trong thước phim siêu lãng mạn, chuẩn ngôn tình đời thực

Sau đám cưới rộn ràng gây bão khắp các nền tảng MXH thời gian gần đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh và bà xã Trần Bích Hạnh tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi hé lộ thước phim tình tứ, ngọt ngào trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới. Thần thái sang chảnh của cặp đôi cùng những cử chỉ lãng mạn như phim ngôn tình đang nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Văn Thanh cực tình tứ bên vợ mới cưới - Trần Bích Hạnh

Đám cưới linh đình, hot nhất tháng 6

Giữa tháng 5/2026, làng bóng đá Việt Nam được dịp rộn ràng trước thông tin cầu thủ Vũ Văn Thanh chính thức "rước nàng về dinh". Đám cưới của cặp đôi Văn Thanh - Bích Hạnh được tổ chức linh đình và hoành tráng lần lượt tại quê nhà cô dâu chú rể ở Ninh Bình và Hải Phòng, quy tụ dàn khách mời đình đám là các ngôi sao sân cỏ cùng dàn xe hoa đắt đỏ. Ngay lập tức, ngày vui của nam cầu thủ đã trở thành tâm điểm chú ý vì độ xứng lứa vừa đôi.

Bên cạnh chú rể là ngôi sao đình đám của đội tuyển quốc gia, cô dâu Trần Bích Hạnh cũng chiếm trọn spotlight khi là một hot girl, người đẹp có tiếng với học thức và gia thế "trâm anh thế phiệt", sở hữu khối tài sản cá nhân đáng ngưỡng mộ từ công việc kinh doanh mát tay. Sự kết hợp giữa chàng cầu thủ tài hoa và nàng tiểu thư tài sắc vẹn toàn đã tạo nên một "cặp đôi quyền lực" mới của bóng đá Việt.

Hậu trường lãng mạn như ngôn tình

Chưa kịp hết trầm trồ trước sự hoành tráng của đám cưới, người hâm mộ lại tiếp tục được dịp xuýt xoa khi cặp đôi chia sẻ thước phim tình tứ bên nhau. Không còn là một chiến binh gai góc, lăn xả trên sân cỏ, Vũ Văn Thanh hiện lên là một người đàn ông dịu dàng, si tình. Rũ bỏ quần đùi số áo, nam cầu thủ lên đồ lịch lãm với chiếc sơ mi basic tông màu trung tính, khéo léo đồng điệu cùng trang phục của bà xã. Đứng cạnh Trần Bích Hạnh, Văn Thanh không giấu nổi ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ, sự nhẹ nhàng, ân cần mà anh dành cho một nửa của mình khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ.

Đáp lại sự ngọt ngào của chồng, nàng tiểu thư thành Nam - Trần Bích Hạnh cũng khiến dân tình mê mẩn nhờ nhan sắc xinh đẹp và thần thái kiêu sa. Diện chiếc đầm lụa thướt tha khoe trọn bờ vai trần mảnh dẻ, cô nàng khéo léo búi tóc cao, tôn lên góc nghiêng thanh tú. Không cần những cử chỉ quá phô trương, chỉ một cái chạm tay nhẹ lên vai chồng, một ánh mắt nhìn nhau đắm đuối hay cái nắm tay nhẹ nhàng khi dạo bước giữa không gian cổ xưa cũng đủ làm toát lên sự ngọt ngào, gắn kết của cặp đôi mới cưới.

Nếu ở đám cưới hoành tráng, người ta thấy cô dâu chú rể sang chảnh bên nhau thì nhìn thước phim đời thường, Văn Thanh và Bích Hạnh lại ngỡ như đang đóng phim ngôn tình lãng mạn ngoài đời thực.

Ngay sau khi được chia sẻ, thước phim đậm chất điện ảnh này đã nhanh chóng viral thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, người hâm mộ và dàn đồng đội liên tục thả tim và để lại những lời chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc. Có thể thấy, sau ngày vui trọng đại, màn "phát đường" chất lượng cao này của vợ chồng Vũ Văn Thanh chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tình yêu ngọt ngào, viên mãn.