Xôn xao clip người đàn ông đánh hỏng bóng vung vợt pickleball "tác động vật lý" đối thủ

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả ngay trên sân pickleball. Sự việc được cho là xảy ra tại một cụm sân ở Quảng Ninh. Theo hình ảnh từ camera, trận đấu đôi nam đang diễn ra bình thường thì một người chơi áo đen đứng gần lưới đánh bóng hỏng và sau đó tác động người chơi sân đối diện.





Từ góc nhìn video có thể thấy pha bóng khó khiến người chơi áo đen không làm chủ được pha bóng và đánh hỏng khiến bóng trúng vào người ngồi ngoài sân. Ngay sau này, thanh niên áo đen bất ngờ nổi giận vô cớ, hung hăng lao thẳng về phía người áo trắng đang đứng đối diện. Anh ta vung mạnh cây vợt pickleball ném bạn chơi, rồi tiếp tục đòi hơn thua.

Khoảnh khắc người đàn ông đỡ hỏng bóng khiến bóng bay ra ngoài trúng người ngồi xem

Người đàn ông cầm vợt lao về phía đối phương

Cảnh ẩu đả trên sân

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là trong các hội nhóm đam mê bộ môn pickleball. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ và lên án gay gắt hành vi ứng xử phi thể thao, thiếu kiềm chế của cả hai cá nhân trong cuộc, đặc biệt là người chơi áo đen.