Kết quả bốc thăm World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng với Bỉ

Vào lúc 21h00 tối nay (21/5), tại Zurich (Thụy Sĩ), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng VCK FIFA U17 World Cup 2026. Đây là sự kiện mang tính lịch sử đối với bóng đá nước nhà, khi đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên được xướng tên tại đấu trường thế giới.

Lá thăm may rủi đã đưa U17 Việt Nam nằm ở bảng G chung bảng cùng Bỉ, Mali và New Zealand. Đây là bảng đấu không dễ nhưng không quá khó.

Chiến tích lọt vào vòng tứ kết tại VCK U17 châu Á 2026 trước đó đã giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giành tấm vé vàng đến Qatar đầy thuyết phục. Bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17, tuyển U17 Việt Nam mang theo niềm tự hào và sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ nước nhà.

Theo thể thức mới được FIFA áp dụng, VCK U17 World Cup 2026 (diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar) sẽ tăng quy mô lên 48 đội bóng, được chia đều vào 12 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội).