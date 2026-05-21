Đêm nay, Ronaldo có thể thoả cơn khát vô địch cùng Al Nassr?

Sau hơn 3 năm gắn bó với Al Nassr, Cristiano Ronaldo đang tiến rất gần tới danh hiệu chính thức đầu tiên cùng đội bóng Saudi Arabia khi mùa giải bước vào vòng đấu cuối cùng đầy căng thẳng. Vào 1h sáng sáng mai 22/5 (theo giờ Việt Nam), Al Nassr sẽ chạm trán Damac FC ở vòng hạ màn Saudi Pro League 2025/26. Đây được xem là trận đấu có thể quyết định di sản của CR7 tại Trung Đông, bởi chỉ cần giành chiến thắng, Al Nassr sẽ nắm rất nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Hiện tại, sau 33 vòng đấu, Al-Nassr của Ronaldo đang tạm dẫn đầu BXH với 83 điểm, hơn đội thứ hai là Al Hilal 2 điểm. Nếu đánh bại Damac trên sân nhà Al Awwal Park ở vòng cuối, Al Nassr sẽ chính thức đăng quang mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại.

Tuy nhiên, nếu Ronaldo và các đồng đội sảy chân trước Damac, cơ hội sẽ mở ra cho Al Hilal. Đội bóng này sẽ lên ngôi nếu giành chiến thắng trước Al Fayha ở trận đấu cùng giờ, nhờ lợi thế thành tích đối đầu tốt hơn Al Nassr. Trong khi đó, nếu Al Hilal không thể thắng Al Fayha, Al Nassr vẫn sẽ bảo toàn ngôi đầu và giành chức vô địch bất kể kết quả trận gặp Damac ra sao.

Mùa này, Ronaldo tiếp tục cho thấy đẳng cấp đáng nể dù đã bước sang tuổi 41. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tới 28 bàn tại giải quốc nội, giữ vai trò đầu tàu trên hàng công Al Nassr và giúp đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn mùa giải.

Tuy nhiên, hành trình của Ronaldo cùng Al Nassr cũng trải qua không ít thất vọng. Chỉ vài ngày trước, đội bóng này vừa gục ngã trước Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League Two, khiến CR7 tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu châu lục. Đây cũng là trận chung kết thứ tư liên tiếp Al Nassr thất bại kể từ khi Ronaldo cập bến Saudi Arabia năm 2023.

Áp lực vì thế đang đè nặng lên Ronaldo và các đồng đội. Nếu đánh rơi chức vô địch Saudi Pro League ở vòng cuối, mùa giải của Al Nassr có nguy cơ khép lại trong thất vọng dù sở hữu dàn sao đình đám.

Đáng chú ý, danh hiệu Arab Club Champions Cup mà Ronaldo từng giành cùng Al Nassr năm 2023 không được FIFA công nhận là danh hiệu chính thức. Vì vậy, nếu lên ngôi Saudi Pro League mùa này, đây mới thực sự là chiếc cúp lớn đầu tiên của CR7 cùng đội bóng áo vàng xanh.

Ở tuổi 41, Ronaldo không chỉ hướng tới thêm một chức vô địch trong sự nghiệp đồ sộ của mình, mà còn muốn chứng minh anh vẫn đủ sức tạo khác biệt ở đỉnh cao bóng đá chuyên nghiệp trước khi bước vào FIFA World Cup 2026 - kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.