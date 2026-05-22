Ronaldo lập cú đúp đẳng cấp, Al Nassr chính thức vô địch giải Saudi Pro League

Trong trận đấu ở vòng cuối cùng giải Vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) rạng sáng 21/5, Al Nassr đã có màn trình diễn bùng nổ trên sân nhà khi đánh bại Damac với tỷ số đậm đà 4-1. Chiến thắng thuyết phục này giúp Cristiano Ronaldo và các đồng đội chính thức đăng quang ngôi vương mà không cần quan tâm đến kết quả của đối thủ bám đuổi Al Hilal.

Ronaldo lập cú đúp trong ngày Al Nassr vô địch sớm

Bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tự quyết định chức vô địch, Al Nassr nhanh chóng đẩy cao đội hình dồn ép đối phương. Ngay từ phút thứ 7, tranh cãi đã nổ ra khi Cristiano Ronaldo ngã trong vòng cấm của Damac, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định không có quả phạt đền nào cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, người hâm mộ Al Nassr cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 34, thế bế tắc của trận đấu được khai thông. Từ quả đá phạt góc chính xác của Joao Felix, tiền đạo Sadio Mane bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho Al Nassr. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với liên tiếp các bàn thắng được ghi. Phút 52, ngôi sao chạy cánh người Pháp Kingsley Coman có pha xử lý kỹ thuật bên hành lang cánh phải, phối hợp đập nhả ăn ý với Al Khaibari trước khi tung cú cứa lòng rất căng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Al Nassr.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên ở phút 57 khi VAR một lần nữa vào cuộc. Trọng tài xác định trung vệ Simakan bên phía Al Nassr đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau một tình huống phạt góc của Damac. Trên chấm 11m, tiền đạo Sylla không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách.

Dù vậy, niềm vui của Damac ngắn chẳng tày gang bởi đây là ngày thi đấu chói sáng của Cristiano Ronaldo. Phút 63, Al Nassr được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Ronaldo thực hiện cú sút phạt đưa bóng đi khó chịu vào vòng cấm, bóng không chạm bất kỳ cầu thủ nào của cả hai bên và găm thẳng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 3-1.

Chưa dừng lại ở đó, phút 81, từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải của Boushal, bóng đập chân một hậu vệ Damac đổi hướng. Ronaldo lập tức chớp thời cơ băng vào dứt điểm cực mạnh vào góc gần, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr. Sau bàn thắng này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc trên sân.

Ngày thi đấu đỉnh cao của Ronaldo

Đến phút 85, Ronaldo được rút ra nghỉ trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả nhà. Trận đấu khép lại với chiến thắng tưng bừng 4-1, biến ngày hạ màn mùa giải của Al Nassr thành một lễ đăng quang trọn vẹn và đầy cảm xúc.

