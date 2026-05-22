Giọt nước mắt hạnh phúc của Ronaldo

Al Nassr đánh bại Damac với tỷ số 4-1 và chính thức trở thành nhà vô địch của giải Saudi Pro League. Nhưng hình ảnh khiến hàng triệu người xem xúc động nhất đêm qua không phải là lúc nâng cúp, mà là khoảnh khắc Cristiano Ronaldo bật khóc nức nở ở phút 80.

Đó là tình huống Ronaldo vừa ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình, ấn định chiến thắng cho đội nhà. Ronaldo đứng lặng đi, chỉ tay về phía gia đình trên khán đài và bật khóc.

Ronaldo bật khóc như đứa trẻ khi ghi bàn

Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc

Kể từ khi sang Saudi Arabia chơi bóng, Ronaldo phải chịu rất nhiều áp lực. Nhiều người nói anh đã già, đã hết thời và sang đây chỉ để dưỡng già, kiếm tiền. Những mùa giải trước, dù ghi rất nhiều bàn thắng nhưng anh vẫn phải nhìn đối thủ nâng cúp. Chính vì thế, chức vô địch lần này giống như một gánh nặng khổng lồ được trút bỏ. Những giọt nước mắt ấy là câu trả lời đanh thép nhất và hạnh phúc nhất với Ronaldo.

Ở tuổi 41, Ronaldo đã có tất cả mọi thứ tiền tài, danh vọng, 5 Quả bóng vàng và hàng tá chức vô địch. Chiếc cúp Saudi Pro League này chẳng là gì so với những danh hiệu trong quá khứ của anh. Nhưng nhìn cái cách Ronaldo khóc ngon lành như một đứa trẻ lần đầu tiên được tặng quà, người ta mới hiểu anh yêu bóng đá đến nhường nào. Anh không đá bóng để dạo chơi. Trên sân, anh vẫn chạy hết mình, vẫn khao khát chiến thắng từng trận đấu như thể đó là lần đầu tiên trong đời.

Ảnh: Getty