Lộ tin nhắn mẹ cầu thủ nổi tiếng cưng con dâu - MC Mù Tạt - lên tận nóc, chị em "xin vía" gấp!

Mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" vốn là chủ đề muôn thuở với nhiều nỗi e ngại, thế nhưng câu chuyện hôn nhân của nữ MC đình đám VTV - Huyền Trang (Mù Tạt) và cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Đức Huy lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Mới đây, loạt tin nhắn giữa mẹ ruột Đức Huy (bà Nhâm) và nàng dâu - Mù Tạt vừa được hé lộ lập tức gây xôn xao cõi mạng, khiến hội chị em đồng loạt "xin vía" vì sự ngọt ngào, cưng chiều chạm đỉnh.

Nhìn vào nội dung những đoạn hội thoại, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự tâm lý và chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc của mẹ chồng dành cho MC Mù Tạt. Chẳng có bất kỳ khoảng cách hay sự nghiêm khắc nào, mẹ Đức Huy luôn chủ động hỏi han sở thích ăn uống của con dâu để tự tay chuẩn bị, từ những món bình dị như cá rô rán giòn đến quà bánh quê hương.

Một lần có dịp lên Hà Nội ghé thăm nơi con dâu làm việc, bà Nhâm chu đáo nhắn tin hỏi trước xem cô thích ăn gì, muốn ăn bánh đậu xanh hay hoa quả để mang lên tận nơi, thể hiện sự trân trọng và thấu hiểu sâu sắc dành cho công việc bận rộn của con.

Sự cưng chiều tận nóc của mẹ chồng còn thể hiện ở những lúc MC Huyền Trang gặp vấn đề về sức khỏe. Chỉ cần nghe tin con dâu bị ốm, mẹ Đức Huy đã đứng ngồi không yên, liên tục nhắn tin hỏi han xem cô đã khỏe chưa. Không dừng lại ở lời nói, mẹ chồng nơi quê nhà còn chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng nhất như chả ốc, yến sào để gửi lên tiếp tế, bồi bổ cho con dâu nhanh chóng hồi phục. Sự lo lắng, sốt sắng này khiến nhiều người nửa đùa nửa thật rằng mẹ chồng chăm MC Mù Tạt còn khéo và ngọt ngào hơn cả chăm con trai.

Đức Huy và Mù Tạt mới làm đám cưới hồi tháng 3/2026 (Ảnh: FBNV)

Cứ nhìn bức ảnh MC Huyền Trang Mù Tạt với thần thái hạnh phúc, nụ cười rạng ngời và cử chỉ thân thiết bên mẹ chồng chính là câu trả lời rõ nhất cho cuộc sống làm dâu nhà Đức Huy, vừa tình cảm vừa viên mãn của nữ MC VTV. Giữa cuộc sống hiện đại, có được một người mẹ chồng điểm 10, yêu thương và chăm sóc con dâu vô điều kiện thế này quả thực là niềm hạnh phúc mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước có được khi bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân.