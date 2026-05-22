Quang Dương bỏ trận chung kết vì tranh cãi bóng thi đấu, Phúc Huỳnh không cần đánh cũng vô địch

Trận chung kết được mong đợi nhất tại giải Pickleball Mindanao Open 2026 diễn ra tại Philippines đã kết thúc theo kịch bản không ai ngờ tới. Tay vợt gốc Việt Quang Dương đã quyết định bỏ giải ngay trước giờ thi đấu vì những mâu thuẫn liên quan đến bóng thi đấu của các nhà tài trợ.

Giải đấu năm nay quy tụ dàn vận động viên tên tuổi của Việt Nam như Quang Dương, Bảo Dương (đại diện thương hiệu Wika) và Phúc Huỳnh, Hùng Anh (đại diện thương hiệu Zocker). Tuy nhiên, rắc rối đã xảy ra từ trước khi giải khởi tranh khi cả hai hãng thể thao Wika và Zocker đều thông báo mình là nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức. Trong đó, phía Wika đã công bố thông tin này sớm hơn đối thủ 5 ngày.

Sau tranh cãi về việc sử dụng bóng thi đấu, Quang Dương bỏ trận đấu

Sự thiếu nhất quán từ BTC đã dẫn đến cuộc tranh cãi nảy lửa ngay trên sân trước trận chung kết. Do không đồng ý với việc lựa chọn loại bóng thi đấu, Quang Dương đã tỏ ra bức xúc, rời sân và đi thẳng về phía bố mình ở góc khán đài. Ngay sau đó, tay vợt trẻ quyết định bỏ dở trận tranh ngôi vô địch.

Quang Dương và Phúc Huỳnh trao đổi với BTC về bóng thi đấu

Quang Dương về phía bố nói chuyện sau đó bỏ trận

Phúc Huỳnh vô địch

Đây không phải lần đầu tiên Quang Dương vướng vào những ồn ào bỏ giải. Trước đó anh từng phải bỏ dở trận đấu giải trong nước do vấn đề sức khỏe. Hành động lần này của Quang Dương tiếp tục gây tranh cãi, khiến nhiều người chê trách anh thiếu chuyên nghiệp, nhưng cũng có ý kiến thông cảm vì anh phải bảo vệ hợp đồng với nhà tài trợ của mình.

Do Quang Dương bỏ cuộc, BTC đã xử thắng cho đối thủ của anh là Phúc Huỳnh (đại diện Zocker). Tay vợt này lên ngôi vô địch một cách bất đắc dĩ mà không cần thi đấu trận cuối cùng. Tại buổi lễ trao giải, bầu không khí trở nên khá gượng gạo khi bục nhận giải hạng nhì hoàn toàn bỏ trống. Sự cố tại Mindanao Open 2026 là bài học lớn cho các BTC giải đấu trong việc quy định rõ ràng điều lệ và quyền lợi tài trợ, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và hình ảnh của giải.