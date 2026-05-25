Chu Thanh Huyền xinh đẹp lộ diện, lấy lại phong độ sau sự cố "dở khóc dở cười" tại vườn vải

Mới đây, chuyến hành trình về miền đất Lục Ngạn bán vải sớm của vợ chồng cầu thủ Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào khi nam tiền đạo ân cần nắm chặt tay hộ tống bà xã vào vườn vải, đoạn video ghi lại sự cố trang phục "dở khóc dở cười" của Chu Thanh Huyền đã bất ngờ trở thành tâm điểm viral, thu về hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh chiếc áo sơ mi của cô nàng khi di chuyển giữa thời tiết nắng nóng ở vườn trái cây.

Tuy nhiên, không để người hâm mộ phải bàn tán lâu, Chu Thanh Huyền đã nhanh chóng có màn "lên đồ" thả dáng đầy thuyết phục để khẳng định lại gu thẩm mỹ cá nhân. Chia sẻ loạt ảnh mới nhất, bà xã Quang Hải vẫn diện combo basic gồm áo sơ mi trắng tinh khôi và quần jeans xanh năng động.

Dù là những món đồ vô cùng cơ bản, cách phối đồ khéo léo kết hợp cùng chiếc túi xách hàng hiệu Chanel thanh lịch, mái tóc cài gọn gàng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp, đặc biệt là chiếc vòng cổ có giá cả tỷ đồng đã giúp bà xã Quang Hải thăng hạng visual rõ rệt, mang đến một tổng thể vừa đơn giản vừa sang chảnh.

Bà xã Quang Hải lấy lại phong độ nhan sắc với áo sơ mi và quần jeans đơn giản

Giữa không gian ngày hè đầy nắng và những vườn vải trĩu quả, nàng hotgirl sinh năm 2000 chiếm trọn spotlight nhờ làn da trắng phát sáng cùng thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực. Chu Thanh Huyền thoải mái tạo dáng nhí nhảnh, nở nụ cười tươi rói xóa tan mọi xôn xao về sự cố trước đó. Màn lấy lại phong độ xuất sắc này của Chu Thanh Huyền nhận về nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ, chứng minh danh xưng một trong những nàng WAGs hot nhất làng bóng Việt hiện tại.

Chu Thanh Huyền thanh lịch và rạng rỡ

Ngoài ra, bà xã Quang Hải cũng gây chú ý với khoảnh khắc đời thường bên chồng con, cùng Quang Hải đưa cậu quý tử Lido đi chơi ngày nghỉ hè. Bức ảnh ghi lại cảnh cả gia đình tản bộ trên phố, trong đó Chu Thanh Huyền diện bộ quần áo polo dáng suông màu vàng pastel trẻ trung và năng động, kết hợp cùng kính mát và mũ lưỡi trai đội ngược tăng phần cá tính.

Trong khi Quang Hải bế con trên tay rảo bước, Chu Thanh Huyền bên cạnh che nắng cho hai bố con. Sự chú ý của người hâm mộ ngay lập tức "va" ngay vào đôi chân dài thẳng tắp, thon thả của Chu Thanh Huyền. Dù đi giày thể thao đế bằng, đôi chân của nàng WAGs vẫn nổi bần bật và chiếm trọn spotlight, chứng minh sắc vóc "đỉnh của chóp" của mẹ một con.