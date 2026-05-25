Về quê chồng phơi thóc, Doãn Hải My gây tranh cãi vì makeup điệu đà, giãy nảy vì một con cào cào

Doãn Hải My gây tranh cãi vì makeup điệu đà ra sân phơi thóc

Gần đây, những hình ảnh và đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Doãn Hải My về quê chồng - Đoàn Văn Hậu - để giúp đỡ công việc đồng áng mùa thu hoạch đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Dù ban đầu có một vài ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn cư dân mạng hiện tại đều dành những lời có cánh cho sự chân thành, giản dị và nỗ lực hòa nhập của "tiểu thư" Hà thành này tại quê hương Hưng Yên.

Phụ nữ hiện đại: Đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả khi... phơi thóc

Đầu tiên, câu chuyện Doãn Hải My trang điểm khi đi phơi thóc đã nhận được sự chú ý lớn từ phía netizen. Một số bình luận soi xét đến việc cô nàng makeup chỉn chu, điệu đà khi ra sân phơi thóc ngày nắng hè khiến việc làm mang tính trình diễn hơn là thực chất.

Tuy nhiên, hội chị em phụ nữ đã lập tức bênh vực bà xã Đoàn Văn Hậu. Nhiều bình luận cho rằng, quan niệm "phơi thóc là phải lem luốc" đã quá lỗi thời. Trong thời đại này, việc một người phụ nữ luôn ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp của mình là điều đáng khích lệ.

"Là phụ nữ hiện đại, dù có đi đổ rác cũng phải đẹp, huống chi là xuất hiện trong một đoạn clip có thể được hàng triệu người nhìn thấy. Hải My makeup nhẹ nhàng, tươi tắn là thể hiện sự tôn trọng bản thân và người xem, có gì đâu mà phải chỉ trích?", một tài khoản bình luận nhận được nhiều đồng tình.

Nhiều người cũng đồng quan điểm rằng sự "điệu đà" này không hề ảnh hưởng đến năng suất lao động, mà ngược lại, còn mang lại một năng lượng tích cực, mới mẻ cho công việc vốn dĩ khá vất vả. "Nhìn My phơi thóc mà xinh thế này, thấy công việc đỡ cực hẳn", một ý kiến khác chia sẻ.

Doãn Hải My hào hứng trải nghiệp "đảo lúa" khi phơi thóc ngày hè

Tiểu thư giãy nảy vì con cào cào

Bên cạnh đó, khoảnh khắc Doãn Hải My "giãy nảy" và kêu trời khi cậu con trai cưng - bé Lúa - đưa chú cào cào vào chân mình cũng khiến người hâm mộ bật cười. Đa phần netizen đều tỏ ra thông cảm và xem đó là phản ứng rất đời thường với nàng tiểu thư Hà thành. Cào cào là loài côn trùng cực kì quen thuộc ở vùng nông thôn, nhưng với một người lớn lên ở thành phố như Hải My, việc tiếp xúc trực tiếp là rất hiếm hoi.

Doãn Hải My giãy nảy vì một con cào cào khiến netizen bật cười

"Nhiều người lớn ở phố còn sợ gián, sợ chuột, huống chi cô ấy ít khi gặp cào cào. Phản ứng đó là bản năng, hết sức bình thường thôi, có gì mà phải 'soi' kĩ vậy?", một tài khoản lên tiếng bênh vực.

Thực tế, ngay khi phát hiện con trai cầm cào cào, Hải My đã lên tiếng nhắc con cẩn thận, cho thấy sự quan tâm và lo lắng của một người mẹ. Sự bất ngờ và hoảng hốt sau đó chỉ là một tai nạn nhỏ, hài hước hơn là đáng trách.

Nàng dâu quê lúa được khen hết lời

Quan trọng hơn hết, những hình ảnh khác trong chuyến về quê đã cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời của Doãn Hải My. Cô nàng không hề ngại ngần lăn xả vào công việc. Hình ảnh Hải My đội nón lá, ăn vận giản dị thay vì những bộ cánh cầu kì thường thấy, chân trần xỏ thêm tất đang miệt mài "trở lúa" để thóc nhanh khô dưới nắng gắt đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Lần đầu trải nghiệm một phần việc nhà nông, bà xã Văn Hậu tỏ ra vô cùng hào hứng khiến netizen càng thiện cảm.

Nhiều người cũng tinh ý nhận ra rằng, dù sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, Doãn Hải My không hề tỏ ra tiểu thư, khó chịu khi sống tại quê mà rất thân thiện, cởi mở với mọi người xung quanh. Sự chân thành trong cách cô tương tác với người thân ở quê Đoàn Văn Hậu chính là điểm cộng lớn nhất, giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Chuyến về quê phơi thóc của Doãn Hải My không chỉ cho thấy một khía cạnh đời thường, giản dị của cô, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực hòa nhập và gìn giữ những giá trị truyền thống gia đình. Việc cô makeup hay sợ cào cào chỉ là những chi tiết nhỏ, không thể phủ nhận hình ảnh đẹp và chân thành mà cô đã mang đến cho mọi người.