Ảnh hiếm giờ mới được hé lộ: Doãn Hải My tổ chức sinh nhật cho Văn Hậu trong biệt thự đắt đỏ, hạnh phúc sau ồn ào

Mới đây, một người anh thân thiết với gia đình Văn Hậu - Hải My gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh hiếm hoi ghi lại tiệc đón tuổi mới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu diễn ra vào hồi tháng 4/2026. Bữa tiệc ấm cúng tổ chức tại gia do chính tay nàng WAG đình đám Doãn Hải My chuẩn bị để mừng sinh nhật ông xã. Không phô trương, xa hoa tại các nhà hàng đắt đỏ, cặp đôi lựa chọn mời hội bạn thân thiết đến chung vui ngay tại không gian riêng tư của gia đình.

Qua những góc máy được chia sẻ, dân tình lại một lần nữa trầm trồ trước độ bề thế của căn biệt thự có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng mà hai vợ chồng Văn Hậu - Hải My dọn về sinh sống hồi cuối năm ngoái. Căn nhà mang phong cách kiến trúc châu Âu hiện đại với tông trắng chủ đạo, ban công ngập tràn cây xanh kiểng quý, toát lên sự sang trọng và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngay tại phòng khách của biệt thự với những món ăn đa dạng, màu sắc. Trên tường là những bức ảnh tình tứ của Văn Hậu bên Hải My và con trai cưng, tạo nên không gian sống vừa hiện đại vừa đầm ấm, hạnh phúc.

Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng mừng sinh nhật tuổi 27 của Văn Hậu được tổ chức tại biệt thự của gia đình (Ảnh: Phạm Tiến Dũng)

Spotlight của buổi tiệc nhanh chóng đổ dồn vào nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của Doãn Hải My. Xuất hiện trong trang phục đời thường giản dị với áo phông trễ vai và quần dài, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Đứng sát bên bờ vai vững chãi của Văn Hậu, Doãn Hải My liên tục có những cử chỉ "bắn tim", tinh nghịch trêu đùa cùng bạn bè. Trạng thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng và vô cùng thoải mái của cô nàng nhanh chóng đập tan những hoài nghi hay năng lượng tiêu cực từ drama bủa vây xung quanh cuộc sống của cặp đôi thời gian qua.

Về phần Văn Hậu, chàng cầu thủ sinh năm 1999 diện chiếc áo phông hồng trẻ trung, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc, viên mãn khi được đón tuổi 27 trong vòng tay yêu thương của vợ và những người bạn thân thiết. Khoảnh khắc Văn Hậu cầm chiếc bánh kem nhỏ trên tay, cười tít mắt bên cạnh bà xã xinh đẹp khiến người hâm mộ thi nhau thả tim. Có thể thấy, sau những áp lực từ chấn thương trên sân cỏ và cả những ồn ào MXH, mái ấm nhỏ bên Doãn Hải My chính là điểm tựa bình yên nhất, giúp Văn Hậu luôn giữ được nụ cười lạc quan.