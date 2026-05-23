Ronaldo được thưởng nóng bao nhiêu sau chức vô địch nghẹt thở của Al Nassr?

Chiến thắng bùng nổ 4-1 trước Damac không chỉ đưa Al Nassr giải "cơn khát vàng" Saudi Pro League sau 7 năm chờ đợi, mà còn chính thức kích hoạt điều khoản thưởng cá nhân trị giá 11 triệu USD trong hợp đồng kỷ lục của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Trong trận đấu mang tính quyết định với Damac, Cristiano Ronaldo một lần nữa sắm vai người hùng với cú đúp đẳng cấp ở các phút 63 và 80, góp công lớn vào thắng lợi giòn giã 4-1 để tự tay mang về chiếc cúp vô địch cho đội nhà. Chiến thắng nghẹt thở này giúp Al Nassr kết thúc mùa giải với 86 điểm, bảo vệ thành công khoảng cách mong manh 2 điểm trước đại kình địch Al Hilal.

Danh hiệu này không chỉ chấm dứt chuỗi 7 năm lỡ hẹn với chiếc cúp quốc nội của Al Nassr kể từ năm 2019, mà còn mang lại cho cá nhân Ronaldo một đặc quyền kinh tế khổng lồ. Theo BeIN Sports, ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, điều khoản hiệu suất trong hợp đồng của CR7 đã lập tức được kích hoạt. Tiền đạo 41 tuổi đút túi ngay khoản tiền thưởng riêng trị giá 9,4 triệu Euro (tương đương khoảng 11 triệu USD, hơn 270 tỷ VNĐ) cho thành tích nâng cúp. Dù bỏ lỡ khoản thưởng phụ trị giá 5,5 triệu USD do không giành được danh hiệu Vua phá lưới, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn có một mùa giải cực kỳ bùng nổ với 28 pha lập công sau 30 trận.

Ronaldo được thưởng khi đội bóng vô địch (Ảnh: Getty)

Khoản thưởng 11 triệu USD này thực chất chỉ là một phần nếu nhìn vào toàn bộ thu nhập của Ronaldo tại Trung Đông. Kể từ sau khi ký bản gia hạn hợp đồng mới, siêu sao này vẫn duy trì mức lương cứng không tưởng lên tới 215 triệu USD mỗi năm (khoảng 640.000 USD/ngày). Cộng thêm các khoản thưởng theo số lượng bàn thắng, kiến tạo, đặc quyền miễn phí sử dụng máy bay riêng trị giá 6 triệu USD và việc sở hữu 15% cổ phần của CLB Al Nassr, tổng thu nhập của CR7 trong năm nay ước tính đạt mức kỷ lục 338 triệu USD (khoảng hơn 8.500 tỷ VNĐ).

Hình ảnh Cristiano Ronaldo bật khóc nức nở ngay trên thảm cỏ sau trận đấu đã lay động hàng triệu người hâm mộ. Ở tuổi 41, độ tuổi mà phần lớn các đồng nghiệp đã giải nghệ, CR7 lại một lần nữa chứng minh giá trị bất tử của mình khi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội tại 5 quốc gia khác nhau gồm Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ả Rập Xê Út. Chức vô địch đầy cảm xúc này không chỉ là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của anh tại Trung Đông, mà còn là bước chạy đà hoàn hảo về cả phong độ lẫn tinh thần trước khi anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào chiến dịch World Cup 2026.