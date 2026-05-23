Thủ môn Brazil nổi tiếng bắt cóc và sát hại bạn gái người mẫu, bị tuyên án 22 năm tù vẫn trốn đi đá cúp

Nhân vật được nhắc đến là thủ môn Bruno Fernandes das Dores de Souza, thường được biết đến với tên Bruno. Anh từng gây chấn động dư luận khi bị kết án liên quan đến vụ sát hại người mẫu kiêm diễn viên Eliza Samudio vào năm 2010.

Theo hồ sơ điều tra, Eliza biến mất sau khi yêu cầu Bruno công nhận con trai chung của hai người. Thi thể của cô chưa từng được tìm thấy. Các công tố viên khi đó cho rằng nạn nhân đã bị siết cổ, bị phân xác và một số bộ phận bị chôn dưới bê tông để phi tang. Bruno ra đầu thú khoảng một tháng sau vụ việc.

Với lời khai từ nhân chứng cùng quá trình điều tra sau đó đã khiến cựu thủ môn bị kết án vào năm 2013 với nhiều tội danh, trong đó có giết người, bắt cóc và che giấu thi thể. Vụ án từng gây rúng động Brazil bởi thời điểm đó Bruno là ngôi sao bóng đá rất nổi tiếng, từng khoác áo CLB Clube de Regatas do Flamengo.

Cựu thủ môn nhận án tù vì sát hại bạn gái người mẫu

Anh bị tuyên án hơn 22 năm tù. Dù vậy, sau hơn 6 năm ngồi tù, đến năm 2017, Bruno từng được trả tự do sau quá trình kháng cáo. Quyết định này gây tranh cãi lớn tại Brazil, đặc biệt khi nam thủ môn nhanh chóng ký hợp đồng thi đấu với CLB Boa Esporte Clube. Chỉ vài tháng sau, quyết định trả tự do bị hủy và Bruno bị đưa trở lại trại giam.

Anh tiếp tục được hưởng tạm tha có điều kiện vào năm 2023. Tuy nhiên, theo truyền thông Brazil, Bruno đã vi phạm quy định khi rời bang Rio de Janeiro mà chưa được cơ quan tư pháp cho phép. Anh đã tới bang Acre để thi đấu cho CLB Vasco-AC tại giải Copa do Brasil.

Đầu tháng 3/2026, cảnh sát ban hành lệnh bắt giữ Bruno nhưng anh không trình diện cơ quan chức năng mà lẩn trốn và bị truy nã suốt 2 tháng. Đến tối 7/5/2026, cảnh sát xác nhận đã bắt giữ cựu thủ môn tại thành phố São Pedro da Aldeia. Truyền thông địa phương cho biết anh hợp tác với lực lượng chức năng trong quá trình bắt giữ. Sau đó, Bruno được chuyển tới nhà tù Jose Frederico Marques ở khu vực Benfica, Rio de Janeiro để tiếp tục thi hành án.

Ngoài việc tự ý di chuyển khỏi địa phương cư trú, công tố viên cáo buộc cựu thủ môn đã nhiều lần vi phạm các điều kiện tạm tha như không cập nhật địa chỉ cư trú, vi phạm giờ giới nghiêm và tới những địa điểm bị hạn chế. Sau vụ bắt giữ mới nhất, mẹ của nữ người mẫu Eliza Samudio lên truyền thông khẳng định bà vẫn tiếp tục chờ đợi công lý cho con gái mình.

Tú Tú.