Công Vinh lộ diện

Mới đây, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ khi bất ngờ lộ diện trên khán đài sân để theo dõi trận đấu quan trọng thuộc vòng 24 V.League giữa Becamex TP.HCM và Sông Lam Nghệ An (SLNA). Đáng chú ý, cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam ngồi ở khu vực VIP ngay cạnh các lãnh đạo.

Công Vinh ngoài cùng bên phải xuất hiện ở trận V.League (Ảnh: FPT Play)

Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Công Vinh, bởi cả Becamex TP.HCM và SLNA đều là những đội bóng cũ nơi anh từng cống hiến thời đỉnh cao sự nghiệp. Sự xuất hiện của cựu tiền đạo xứ Nghệ diễn ra trong bối cảnh đội bóng quê hương SLNA đang nỗ lực giành điểm tối đa để cạnh tranh tấm vé trụ hạng.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Công Vinh từng vướng vào lùm xùm "lật kèo" hy hữu với SLNA khi câu lạc bộ thông báo anh về làm trợ lý huấn luyện viên, nhưng anh lại lên tiếng phủ nhận ngay sau đó vì lý do gia đình. Việc Công Vinh vui vẻ xuất hiện lần này cho thấy mối quan hệ giữa anh và các đội bóng cũ vẫn rất tốt đẹp.

Công Vinh đã có bằng HLV

Sau khi giải nghệ, Lê Công Vinh chọn lối sống khá khép kín và tập trung vào các dự án cá nhân. Anh cùng ca sĩ Thủy Tiên hạn chế chia sẻ đời tư lên mạng xã hội, cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình yên và chăm sóc con gái Bánh Gạo. Dù gặp nhiều tin đồn rạn nứt, cặp đôi vẫn khéo léo chứng minh hôn nhân hạnh phúc.

Thời gian qua, Công Vinh đã hoàn thành các khóa học bằng huấn luyện viên của AFC (Liên đoàn Bóng đá Châu Á), chuẩn bị sẵn sàng cho các vai trò quản lý hoặc huấn luyện viên. Việc Công Vinh dự khán khiến dân tình càng tin rằng anh đang có kế hoạch để quay trở lại với bóng đá quốc nội với vai trò huấn luyện viên.