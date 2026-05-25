Môn thể thao kích thích ngoại tình, cạnh tranh độc hại, rạn nứt tình cảm gây tranh cãi nhất nước Anh hiện tại

Từng được xem là môn thể thao “healthy” mới của giới trung lưu Anh Quốc, padel đang bùng nổ với tốc độ chóng mặt và xuất hiện khắp nơi, từ các khu dân cư sang trọng đến câu lạc bộ thể thao cao cấp. Nhưng đằng sau hình ảnh vui vẻ, năng động và đầy tính cộng đồng ấy, ngày càng nhiều người bắt đầu nói về một “mặt tối” đáng lo ngại của môn thể thao này. Từ những cuộc ngoại tình bí mật, hành vi ám ảnh, cạnh tranh độc hại cho tới các cuộc hôn nhân tan vỡ, padel giờ đây bị không ít người gọi là “kẻ thứ ba” mới trong các mối quan hệ.

Padel đang gây sốt nước Anh

Padel là môn thể thao kết hợp giữa tennis và squash, chơi trên sân nhỏ được bao quanh bởi kính với loại vợt đặc không có dây. Từ một môn chơi khá ngách ở châu Âu, padel hiện trở thành cơn sốt tại Anh, thu hút đủ mọi tầng lớp tham gia: dân văn phòng, các bà mẹ nội trợ, người nổi tiếng và thậm chí cả hoàng gia Anh, trong đó có Công nương Kate.

Theo Hiệp hội Quần vợt Lawn (LTA), Vương quốc Anh hiện có tới 1.825 sân padel tại 551 địa điểm khác nhau, tăng mạnh so với con số chỉ 68 sân vào năm 2019. Số người chơi hiện đã chạm mốc khoảng 1 triệu người và vẫn tiếp tục tăng nhanh từng tháng.

Sức hút của padel đến từ việc dễ chơi, nhịp độ nhanh và tạo cảm giác “gây nghiện”. Nhiều người chỉ cần thử vài buổi đã nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy đặt sân, mua vợt, tìm bạn đánh và tham gia các giải phong trào. Không chỉ là thể thao, padel còn trở thành một “mạng xã hội ngoài đời thực”. Các ứng dụng như Playtomic giúp người chơi dễ dàng tìm đối thủ hoặc đồng đội, trong khi nhiều câu lạc bộ còn tích hợp quán bar, café và các buổi giao lưu sau trận đấu.

Nhưng chính môi trường này cũng khiến không ít mối quan hệ rơi vào khủng hoảng. Một phụ nữ giấu tên tiết lộ cô phát hiện bạn trai ngoại tình sau khi anh bắt đầu chơi padel quá thường xuyên. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là sở thích mới, cho tới khi nhận ra anh liên tục chơi cùng một nữ vận động viên khác và thường xuyên nói dối về nơi mình đến. "Khi đối chất, anh ấy thừa nhận đã qua lại với cô ta”, người này kể.

Một người khác thậm chí thừa nhận sử dụng ứng dụng padel như một nền tảng hẹn hò thay thế Tinder hay Hinge. Theo họ, việc gặp gỡ qua thể thao tạo cảm giác tự nhiên và hấp dẫn hơn nhiều so với các app hẹn hò truyền thống.

Không chỉ chuyện tình cảm, padel còn bị cho là dễ khiến người chơi trở nên ám ảnh và mất kiểm soát cảm xúc. Một phụ nữ kể cô quyết định chia tay bạn trai sau khi chứng kiến anh nổi điên trong một trận đấu padel. Theo lời cô, chỉ vì một điểm tranh cãi, anh bắt đầu la hét, chửi bới và cãi vã căng thẳng với đối thủ ngay giữa sân. “Tôi thực sự sốc. Nó cực kỳ độc hại và đáng xấu hổ”, cô nói.

Trên Reddit, ngày càng xuất hiện nhiều bài đăng từ các cặp đôi than phiền rằng người yêu hoặc bạn đời của họ “nghiện padel”. Nhiều người dành gần như toàn bộ thời gian rảnh cho việc chơi, xem, bàn luận và lên lịch thi đấu, khiến cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tác giả bài viết cũng thừa nhận chồng cô từng rơi vào trạng thái “phát cuồng” vì padel. Anh liên tục nói về chiến thuật, cấp độ người chơi, cây vợt mới hay những trận đấu sắp tới. Mọi cuộc trò chuyện trong nhà dần chỉ xoay quanh padel.

Dù vậy, không phải ai cũng nhìn môn thể thao này theo hướng tiêu cực. Nhiều cặp đôi cho biết padel thực sự giúp họ gắn kết hơn khi cùng tham gia chơi và đi du lịch thể thao với nhau. Tuy nhiên, những tranh cãi quanh padel hiện không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ cá nhân.

Tại Anh, nhiều cư dân đã phản đối việc xây sân padel gần khu dân cư vì tiếng bóng đập vào kính được cho là gây khó chịu suốt cả ngày. Một số người thậm chí lo ngại tiếng ồn kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Ở Tây Ban Nha - quê hương của padel - các tổ chức môi trường còn cảnh báo hàng nghìn con chim chết mỗi năm do va vào tường kính trong suốt của các sân đấu.

Dẫu vậy, cơn sốt padel hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các sân mới tiếp tục mọc lên khắp nơi và môn thể thao này vẫn đang được xem là “mỏ vàng” mới của ngành giải trí - thể thao tại Anh Quốc.