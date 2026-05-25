Cầu thủ bóng đá sát hại em trai ruột trong trạng thái loạn thần, ngồi tù được 2 tháng cũng tử vong tại trại giam

Năm 2025, Matthew Hertgen - cựu cầu thủ bóng đá bị cáo buộc sát hại em trai trong trạng thái loạn thần cực độ - gây rúng động dư luận Mỹ. Sau khi hầu toà chỉ 2 tháng, Matthew tiếp tục khiến công chúng sốc khi vừa được phát hiện đã chết trong buồng giam.

Theo truyền thông Mỹ, Matthew Hertgen, 31 tuổi, được tìm thấy bất tỉnh tại Nhà tù Quận Mercer, bang New Jersey vào ngày 8/5. Giới chức xác nhận anh đã tử vong, song nguyên nhân chính thức hiện vẫn chưa được công bố. Nhiều nguồn tin cho rằng đây có thể là một vụ tự sát.

Trước khi bi kịch xảy ra, Matthew từng được biết đến là một vận động viên có tương lai sáng. Anh từng chơi cho đội bóng đá trường Toms River North và được đánh giá là điển trai, thành đạt, có cuộc sống đáng mơ ước. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ sau vụ án kinh hoàng xảy ra vào tháng 2/2025.

Theo hồ sơ điều tra, Matthew đã tấn công em trai ruột là Joseph Hertgen, 26 tuổi, bên trong căn hộ chung của hai người tại Princeton, New Jersey. Nạn nhân bị đánh bằng gậy golf và đâm nhiều nhát dao trong một cơn loạn thần dữ dội.

Cựu cầu thủ Matthew Hertgen - từng hầu toà vì giết em trai ruột - nay được phát hiện đã chết trong phòng giam (Nguồn: Văn phòng Công tố Quận Mercer)

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, thi thể Joseph nằm giữa vũng máu lớn cạnh hung khí. Các điều tra viên mô tả đây là một hiện trường với mức độ bạo lực “vượt xa thông thường”. Vụ việc càng gây ám ảnh hơn khi cảnh sát cáo buộc Matthew đã có những hành vi mất kiểm soát cực đoan sau khi gây án, bao gồm hành động tự hủy hoại và làm hại động vật trong căn hộ.

Trong quá trình điều tra, các chuyên gia tâm thần xác định Matthew Hertgen mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Bác sĩ tâm lý pháp y Gianni Pirelli cho biết bị cáo thường xuyên xuất hiện các ảo giác mang tính “thần thánh” và “tiên tri”, đồng thời nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng mỗi khi nhắm mắt.

Vào tháng 3/2026, tòa án kết luận Matthew không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự do bệnh lý tâm thần nặng tại thời điểm gây án. Anh bị chuyển tới cơ sở giam giữ và điều trị bắt buộc.

Cái chết mới đây của Matthew tiếp tục khiến dư luận Mỹ bàng hoàng, không chỉ bởi tính chất rùng rợn của vụ án, mà còn vì sự sụp đổ bi thảm của một người từng có tương lai rộng mở trước khi mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng